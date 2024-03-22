Yayınlanma: 22.03.2024 - 00:01

T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi), aşağıda dosya numarası, yeri, ada ve parsel numarası ile kamulaştırılacak alan miktarı liste haline yazılı bulunan taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizde dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.03.2024