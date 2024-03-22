Yayınlanma: 22.03.2024 - 00:01

KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi), aşağıda dosya numarası, yeri, ada ve parsel numarası ile kamulaştırılacak alan miktarı liste haline yazılı bulunan taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizde dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.03.2024

Sıra

No

Dosya

No

Köyü

Ada

Parsel

Kamulaştırılan

Alan (m²)

Varsa

Kamulaştırılan

Pilon Yeri

Alanı (m²)

1

2023/222

Kılıçköy

134

1

743,87

8,61

2

2023/223

Kılıçköy

134

5

1073,26

0

3

2023/224

Kılıçköy

134

13

433,92

0

4

2023/225

Kızkapan

175

2

1058,01

0

5

2023/226

Karahisar

136

1

617,86

0

6

2023/227

Kılıçköy

134

6

1091,36

21,78

7

2023/228

Kılıçköy

134

8

349,07

0

8

2023/229

Kılıçköy

134

11

586,95

0

9

2023/230

Kılıçköy

124

3

2033,76

12,60

10

2023/235

Kızkapan

126

1

447,72

24,21

11

2023/236

Karahisar

134

6

1399,26

11,73

12

2023/237

Karahisar

134

4

436,64

11,30

13

2023/238

Karahisar

127

28

3752,85

11,73

14

2023/247

Karahisar

137

2

2613,37

13,64

15

2023/248

Karahisar

138

21

459,26

13,59

16

2023/249

Karahisar

138

20

1589,7

12,60

17

2023/250

Karahisar

138

19

646,93

0

18

2023/251

Karahisar

138

17

465,43

0

19

2023/252

Kılıçköy

134

10

280,76

0,82

20

2023/253

Kılıçköy

134

16

330,61

2,19

21

2023/254

Kılıçköy

134

18

1168,64

11,73

22

2023/259

Kılıçköy

134

18

847,7

0

23

2023/260

Kılıçköy

137

9

260,38

0

24

2023/261

Karahisar

134

5

574,93

0

25

2023/262

Karahisar

145

3

1456,31

21,90

26

2023/263

Kılıçköy

134

3

737,23

0

27

2023/264

Kılıçköy

134

2

1181,87

3,99

28

2023/265

Orhaniye

113

3

1877,08

13,95

29

2023/266

Orhaniye

112

1

1456,25

0

30

2023/267

Kılıçköy

159

7

2418,98

11,73

31

2023/268

Kılıçköy

124

1

1106,05

11,73

32

2023/273

Orhaniye

121

4

877,34

0

33

2023/274

Karahisar

137

1

109,42

7,61

34

2023/275

Karahisar

132

16

542,8

2,85

35

2023/276

Orhaniye

120

9

1359,85

0

36

2023/277

Karahisar

132

30

203,96

0

37

2023/278

Kılıçköy

134

12

336,16

0

38

2023/279

Orhaniye

120

2

557,08

2,64

39

2023/280

Orhaniye

120

1

1747,52

12,60

40

2023/281

Orhaniye

120

7

2104,3

0

41

2023/284

Orhaniye

133

1

1152,69

26,52

42

2023/285

Orhaniye

133

3

553,12

7,65

43

2023/286

Barağı

126

3

729,87

0

44

2023/287

Barağı

126

5

597,39

0

45

2023/288

Barağı

126

4

548,67

10,24

46

2023/289

Orhaniye

133

4

1178,27

4,95

47

2023/291

Karahisar

126

1

1611,79

38,41

48

2023/292

Barağı

126

2

539,41

9,81

49

2023/293

Orhaniye

120

8

325,03

11,73

50

2023/296

Karahisar

127

6

1316,37

0

51

2023/297

Karahisar

127

8

1887,13

12,60

52

2023/298

Orhaniye

120

11

1621,05

0

53

2023/299

Orhaniye

114

1

2507,57

11,73

54

2023/300

Kılıçköy

137

15

1162,24

12,60

55

2023/301

Kılıçköy

137

14

71,27

0

56

2023/302

Kılıçköy

137

13

43,77

0

57

2023/303

Orhaniye

214

4

1018,45

2,86

58

2023/304

Orhaniye

101

1

2575,02

11,73

59

2023/305

Orhaniye

101

3

2909,8

11,73

60

2023/306

Karahisar

135

2

220,98

0

61

2023/307

Kızkapan

180

6

728,65

11,73

62

2023/308

Kızkapan

180

4

100,56

0

63

2023/308

Kızkapan

121

1

2043,32

0

64

2023/308

Kızkapan

126

4

850,38

0

65

2023/309

Kızkapan

180

3

138,79

0,77

66

2023/310

Kızkapan

114

4

27,28

0

67

2023/311

Kızkapan

114

6

42,44

0

68

2023/317

Kızkapan

180

5

925,16

0

69

2023/320

Orhaniye

114

2

728,68

3,10

70

2023/330

Kılıçköy

134

7

1098,54

11,73

71

2023/331

Barağı köyü

0

547

1372,18

19,54

72

2023/332

Karahisar

138

22

990,86

11,35

73

2023/333

Orhaniye

133

2

1033,91

0

74

2023/334

Karahisar

138

18

432.01

0

75

2023/335

Kızkapan

174

1

2750,10

11,73

76

2023/336

Kızkapan

176

1

2143,40

12,60

77

2023/337

Karahisar

128

1

688,80

3,89

78

2023/338

Kızkapan

125

2

3205,74

12,60

79

2023/339

Karahisar

127

29

137,30

0

80

2023/344

Karahisar

128

3

1607,73

7,84

81

2023/395

Kızkapan

126

2

685,42

0

82

2023/402

Barağı köyü

126

6

229,19

17,51

83

2023/403

Orhaniye

214

2

1177,41

3,08

84

2023/404

Karahisar

127

7

870,92

0

85

2023/405

Karahisar

132

19

772,87

8,89

86

2023/406

Dişbudak

0

201

1921,54

0

87

2023/407

Karlıköy

0

76

1229,41

8,31

88

2023/408

Kılıçköy

122

8

1615,14

8,82

89

2023/409

Kılıçköy

116

4

422,24

0

90

2023/410

Kılıçköy

110

2

178,89

0

91

2023/411

Kılıçköy

110

4

691,87

0

92

2023/412

Karlıköy

106

3

5,21

0

93

2023/413

Karlıköy

111

24

217,61

4,67

94

2023/414

Karlıköy

111

25

707,83

7,06

95

2023/415

Karlıköy

110

9

2189,51

0

96

2023/416

Karlıköy

110

8

539,78

26,52

97

2023/426

Dişbudak

0

129

901,79

0

98

2023/427

Dişbudak

0

42

725,37

0

99

2023/428

Dişbudak

0

615

213,33

0

100

2023/429

Dişbudak

0

613

1561,66

9,52

101

2023/430

Dişbudak

0

609

1049,15

0

102

2023/431

Dişbudak

0

607

945,10

0

103

2023/432

Dişbudak

0

564

2220,78

0

104

2023/433

Dişbudak

0

562

612,58

6,75

105

2023/434

Dişbudak

0

563

26,07

0

106

2023/435

Dişbudak

0

561

1308,63

5,85

107

2023/436

Dişbudak

0

495

96,21

0

108

2023/448

Çeltik

103

12

1833,78

9,52

109

2023/449

Çeltik

103

11

718,14

19,54

110

2023/450

Çeltik

213

2

611,36

0

111

2023/451

Çeltik

213

19

131,57

0

112

2023/452

Çeltik

231

17

2147,06

9,52

113

2023/453

Çeltik

213

16

113,41

0

114

2023/454

Çeltik

226

12

1275,40

0

115

2023/454

Çeltik

209

11

909,00

9,52

116

2023/455

Çeltik

226

13

490,18

0

117

2023/456

Çeltik

225

4

803,14

0

118

2023/457

Kılıçköy

115

20

881,77

8,49

119

2023/458

Çeltik

225

8

333,59

21,90

120

2023/459

Çeltik

225

5

1137,73

0

121

2023/460

Çeltik

213

18

1614,17

9,52

122

2023/462

Mecidiye

159

34

289,01

21,79

123

2023/463

Mecidiye

127

241

223,36

0

124

2023/464

Mecidiye

127

240

887,09

0

125

2023/465

Mecidiye

127

237

712,04

0

126

2023/466

Mecidiye

127

236

173,50

0

127

2023/467

Mecidiye

127

380

200,50

0

128

2023/468

Mecidiye

127

384

411,00

0

129

2023/469

Mecidiye

127

381

416,18

0

130

2023/470

Mecidiye

127

391

875,43

21,90

131

2023/471

Mecidiye

127

413

987,23

0

132

2023/472

Mecidiye

127

414

1043,42

8,89

133

2023/473

Mecidiye

0

4065

378,56

0

134

2023/474

Mecidiye

0

4072

298,35

0

135

2023/475

Mecidiye

0

4074

197,33

0

136

2023/476

Mecidiye

0

4091

164,60

0

137

2023/477

Mecidiye

0

4075

198,63

2,38

138

2023/479

Mecidiye

0

4076

680,62

0

139

2023/480

Mecidiye

0

4088

17,81

0

140

2023/481

Mecidiye

0

4087

384,00

0

141

2023/482

Mecidiye

0

3988

351,39

0

142

2023/483

Mecidiye

0

3987

42,43

0

143

2023/484

Mecidiye

0

3517

1973,81

0

144

2023/485

Mecidiye

0

3516

2964,33

19,04

145

2023/486

Mecidiye

0

2961

808,29

7,46

146

2023/487

Mecidiye

0

2960

297,65

16,75

147

2023/488

Mecidiye

0

2957

359,43

9,52

148

2023/489

Mecidiye

0

2955

452,21

0

149

2023/490

Mecidiye

0

2887

64,43

0

150

2023/491

Mecidiye

0

2892

275,58

4,08

151

2023/492

Mecidiye

0

2950

112,88

0

152

2023/493

Mecidiye

0

2947

438,38

0

153

2023/496

Mecidiye

0

2899

193,32

8,01

154

2023/497

Mecidiye

0

2946

57,63

0

155

2023/498

Mecidiye

0

2945

65,17

0

156

2023/499

Mecidiye

0

2904

468,71

0

157

2023/500

Mecidiye

0

2908

599,61

0

158

2023/501

Mecidiye

0

2909

366,92

6,91

159

2023/502

Mecidiye

0

2914

462,69

3,67

160

2023/503

Mecidiye

0

2922

42,39

0

161

2023/504

Mecidiye

0

2924

432,62

10,58

162

2023/505

Mecidiye

0

2925

553,51

0

163

2023/506

Mecidiye

0

2929

848,30

0

164

2023/507

Mecidiye

0

2843

1501,57

0

165

2023/508

Mecidiye

0

2838

148,96

0

166

2023/509

Mecidiye

0

2837

1668,38

0

167

2023/510

Mecidiye

0

2830

769,27

0

168

2023/511

Mecidiye

0

2825

2407,79

9,52

169

2023/512

Mecidiye

0

2747

2133,01

9,52

170

2023/513

Mecidiye

0

2741

388,76

0

171

2023/514

Mecidiye

0

2738

73,53

0

172

2023/515

Mecidiye

0

2737

22,81

0

173

2023/516

Mecidiye

0

2734

980,17

0

174

2023/517

Mecidiye

0

2665

355,35

9,52

175

2023/518

Mecidiye

0

2664

523,10

0

176

2023/519

Mecidiye

0

2644

516,67

4,24

177

2023/520

Mecidiye

0

1553

23,70

0

178

2023/521

Mecidiye

0

1547

1169,03

0

179

2023/522

Mecidiye

0

1548

795,25

0

180

2023/523

Mecidiye

0

1545

149,46

0

181

2023/524

Mecidiye

0

1530

697,13

0

182

2023/525

Mecidiye

0

1526

623,07

0

183

2023/526

Mecidiye

0

1525

198,11

0

184

2023/527

Mecidiye

0

1523

470,82

9,52

185

2023/528

Mecidiye

0

1501

421,72

0

186

2023/530

Mecidiye

127

328

340,89

0

187

2023/584

Çeltik

224

2

591,32

31,94

188

2023/585

Çeltik

223

4

672,74

0

189

2023/586

Çeltik

223

5

852,35

9,52

190

2023/587

Çeltik

219

10

140,98

0

191

2023/588

Çeltik

192

1

308,83

0

192

2023/589

Çeltik

192

4

1247,94

0

193

2023/590

Çeltik

192

5

429,44

0

194

2023/591

Çeltik

192

7

1127,44

0

195

2023/592

Çeltik

192

8

702,48

0

196

2023/593

Çeltik

192

10

475,25

4,37

197

2023/594

Çeltik

192

20

1083,31

9,52

198

2023/595

Çeltik

192

22

963,93

9,52

199

2023/596

Çeltik

192

23

664,75

0

200

2023/597

Çeltik

192

32

579,99

0

201

2023/598

Çeltik

192

33

679,49

0

202

2023/599

Çeltik

192

34

1044,03

0

203

2023/600

Çeltik

192

41

1198,86

9,52

204

2023/601

Çeltik

185

6

1868,60

0

205

2023/602

Çeltik

185

7

217,88

0

206

2023/603

Çeltik

185

9

922,08

0

207

2023/604

Mecidiye

129

3

131,29

9,52

208

2023/605

Mecidiye

129

5

235,05

0

209

2023/606

Mecidiye

129

6

212,69

0

210

2023/607

Mecidiye

129

9

233,51

0

211

2023/608

Mecidiye

129

11

190,92

0

212

2023/609

Mecidiye

129

12

214,69

0

213

2023/610

Mecidiye

129

13

184,36

0

214

2023/611

Mecidiye

129

14

125,65

0

215

2023/612

Mecidiye

129

16

135,24

0

216

2023/613

Mecidiye

129

17

376,92

0

217

2023/614

Mecidiye

129

23

151,67

0

218

2023/615

Mecidiye

129

25

90,88

0

219

2023/616

Mecidiye

129

31

80,10

0

220

2023/617

Mecidiye

129

34

115,63

0

221

2023/618

Mecidiye

129

35

119,21

0

222

2023/619

Mecidiye

129

36

76,37

0

223

2023/620

Mecidiye

129

40

65,58

0

224

2023/621

Mecidiye

125

62

512,26

0

225

2023/622

Mecidiye

129

45

75,89

8,89

226

2023/623

Mecidiye

129

47

192,84

0

227

2023/624

Mecidiye

129

48

212,92

0

228

2023/625

Mecidiye

129

51

224,04

0

229

2023/626

Mecidiye

129

50

234,89

0

230

2023/627

Mecidiye

129

52

164,51

0

231

2023/628

Mecidiye

129

53

124,78

0

232

2023/629

Mecidiye

129

55

266,77

0

233

2023/630

Mecidiye

129

120

850,69

0

234

2023/631

Mecidiye

129

68

15,18

0

235

2023/632

Mecidiye

129

70

148,54

10,04

236

2023/633

Mecidiye

129

75

320,23

0

237

2023/634

Mecidiye

129

78

340,65

0

238

2023/635

Mecidiye

129

79

388,56

0

239

2023/636

Mecidiye

159

13

365,35

0

240

2023/637

Mecidiye

159

14

488,76

0

241

2023/638

Mecidiye

159

22

376,97

0

242

2023/639

Mecidiye

159

24

222,04

10,58

243

2023/640

Mecidiye

159

25

555,36

0

244

2023/641

Mecidiye

159

28

215,00

0

245

2023/642

Mecidiye

159

29

371,63

0

246

2023/643

Mecidiye

159

30

494,75

0

247

2023/644

Mecidiye

159

34

279,77

21,79

248

2023/645

Mecidiye

129

33

127,11

0

249

2023/679

Çeltik

223

3

786,41

12,60

250

2023/734

Kılıçköy

137

16

1254,52

61,39

251

2023/735

Kılıçköy

134

14

821,88

10,24

252

2023/736

Karahisar

138

16

456,64

0

253

2023/737

Karahisar

135

1

558,54

11,73

254

2023/738

Karahisar

132

15

500,53

0

255

2023/739

Karahisar

127

27

201,79

0

256

2023/740

Orhaniye

121

1

981,69

0

257

2023/741

Kılıçköy

137

11

1089,21

5,19

258

2023/742

Karahisar

133

1

688,44

25,81

259

2023/743

Kızkapan

125

1

1352,29

12,60

260

2023/744

Kızkapan

126

3

200,39

0

261

2023/745

Orhaniye

120

10

907,52

11,73

262

2023/746

Orhaniye

121

2

416,22

0

263

2023/747

Karahisar

141

18

4046,16

11,73

264

2023/748

Karahisar

138

14

4059,26

11,73

265

2023/872

Erikli

0

2128

36,00 (MÜLKİYET)

0

266

2023/912

Çeltik

213

1

372,89

0

267

2023/913

Dişbudak

0

606

2002,50

9,52

#ilangovtr Basın No: ILN01997039