KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KEŞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi), aşağıda dosya numarası, yeri, ada ve parsel numarası ile kamulaştırılacak alan miktarı liste haline yazılı bulunan taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizde dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.03.2024
Sıra
No
Dosya
No
Köyü
Ada
Parsel
Kamulaştırılan
Alan (m²)
Varsa
Kamulaştırılan
Pilon Yeri
Alanı (m²)
1
2023/222
Kılıçköy
134
1
743,87
8,61
2
2023/223
Kılıçköy
134
5
1073,26
0
3
2023/224
Kılıçköy
134
13
433,92
0
4
2023/225
Kızkapan
175
2
1058,01
0
5
2023/226
Karahisar
136
1
617,86
0
6
2023/227
Kılıçköy
134
6
1091,36
21,78
7
2023/228
Kılıçköy
134
8
349,07
0
8
2023/229
Kılıçköy
134
11
586,95
0
9
2023/230
Kılıçköy
124
3
2033,76
12,60
10
2023/235
Kızkapan
126
1
447,72
24,21
11
2023/236
Karahisar
134
6
1399,26
11,73
12
2023/237
Karahisar
134
4
436,64
11,30
13
2023/238
Karahisar
127
28
3752,85
11,73
14
2023/247
Karahisar
137
2
2613,37
13,64
15
2023/248
Karahisar
138
21
459,26
13,59
16
2023/249
Karahisar
138
20
1589,7
12,60
17
2023/250
Karahisar
138
19
646,93
0
18
2023/251
Karahisar
138
17
465,43
0
19
2023/252
Kılıçköy
134
10
280,76
0,82
20
2023/253
Kılıçköy
134
16
330,61
2,19
21
2023/254
Kılıçköy
134
18
1168,64
11,73
22
2023/259
Kılıçköy
134
18
847,7
0
23
2023/260
Kılıçköy
137
9
260,38
0
24
2023/261
Karahisar
134
5
574,93
0
25
2023/262
Karahisar
145
3
1456,31
21,90
26
2023/263
Kılıçköy
134
3
737,23
0
27
2023/264
Kılıçköy
134
2
1181,87
3,99
28
2023/265
Orhaniye
113
3
1877,08
13,95
29
2023/266
Orhaniye
112
1
1456,25
0
30
2023/267
Kılıçköy
159
7
2418,98
11,73
31
2023/268
Kılıçköy
124
1
1106,05
11,73
32
2023/273
Orhaniye
121
4
877,34
0
33
2023/274
Karahisar
137
1
109,42
7,61
34
2023/275
Karahisar
132
16
542,8
2,85
35
2023/276
Orhaniye
120
9
1359,85
0
36
2023/277
Karahisar
132
30
203,96
0
37
2023/278
Kılıçköy
134
12
336,16
0
38
2023/279
Orhaniye
120
2
557,08
2,64
39
2023/280
Orhaniye
120
1
1747,52
12,60
40
2023/281
Orhaniye
120
7
2104,3
0
41
2023/284
Orhaniye
133
1
1152,69
26,52
42
2023/285
Orhaniye
133
3
553,12
7,65
43
2023/286
Barağı
126
3
729,87
0
44
2023/287
Barağı
126
5
597,39
0
45
2023/288
Barağı
126
4
548,67
10,24
46
2023/289
Orhaniye
133
4
1178,27
4,95
47
2023/291
Karahisar
126
1
1611,79
38,41
48
2023/292
Barağı
126
2
539,41
9,81
49
2023/293
Orhaniye
120
8
325,03
11,73
50
2023/296
Karahisar
127
6
1316,37
0
51
2023/297
Karahisar
127
8
1887,13
12,60
52
2023/298
Orhaniye
120
11
1621,05
0
53
2023/299
Orhaniye
114
1
2507,57
11,73
54
2023/300
Kılıçköy
137
15
1162,24
12,60
55
2023/301
Kılıçköy
137
14
71,27
0
56
2023/302
Kılıçköy
137
13
43,77
0
57
2023/303
Orhaniye
214
4
1018,45
2,86
58
2023/304
Orhaniye
101
1
2575,02
11,73
59
2023/305
Orhaniye
101
3
2909,8
11,73
60
2023/306
Karahisar
135
2
220,98
0
61
2023/307
Kızkapan
180
6
728,65
11,73
62
2023/308
Kızkapan
180
4
100,56
0
63
2023/308
Kızkapan
121
1
2043,32
0
64
2023/308
Kızkapan
126
4
850,38
0
65
2023/309
Kızkapan
180
3
138,79
0,77
66
2023/310
Kızkapan
114
4
27,28
0
67
2023/311
Kızkapan
114
6
42,44
0
68
2023/317
Kızkapan
180
5
925,16
0
69
2023/320
Orhaniye
114
2
728,68
3,10
70
2023/330
Kılıçköy
134
7
1098,54
11,73
71
2023/331
Barağı köyü
0
547
1372,18
19,54
72
2023/332
Karahisar
138
22
990,86
11,35
73
2023/333
Orhaniye
133
2
1033,91
0
74
2023/334
Karahisar
138
18
432.01
0
75
2023/335
Kızkapan
174
1
2750,10
11,73
76
2023/336
Kızkapan
176
1
2143,40
12,60
77
2023/337
Karahisar
128
1
688,80
3,89
78
2023/338
Kızkapan
125
2
3205,74
12,60
79
2023/339
Karahisar
127
29
137,30
0
80
2023/344
Karahisar
128
3
1607,73
7,84
81
2023/395
Kızkapan
126
2
685,42
0
82
2023/402
Barağı köyü
126
6
229,19
17,51
83
2023/403
Orhaniye
214
2
1177,41
3,08
84
2023/404
Karahisar
127
7
870,92
0
85
2023/405
Karahisar
132
19
772,87
8,89
86
2023/406
Dişbudak
0
201
1921,54
0
87
2023/407
Karlıköy
0
76
1229,41
8,31
88
2023/408
Kılıçköy
122
8
1615,14
8,82
89
2023/409
Kılıçköy
116
4
422,24
0
90
2023/410
Kılıçköy
110
2
178,89
0
91
2023/411
Kılıçköy
110
4
691,87
0
92
2023/412
Karlıköy
106
3
5,21
0
93
2023/413
Karlıköy
111
24
217,61
4,67
94
2023/414
Karlıköy
111
25
707,83
7,06
95
2023/415
Karlıköy
110
9
2189,51
0
96
2023/416
Karlıköy
110
8
539,78
26,52
97
2023/426
Dişbudak
0
129
901,79
0
98
2023/427
Dişbudak
0
42
725,37
0
99
2023/428
Dişbudak
0
615
213,33
0
100
2023/429
Dişbudak
0
613
1561,66
9,52
101
2023/430
Dişbudak
0
609
1049,15
0
102
2023/431
Dişbudak
0
607
945,10
0
103
2023/432
Dişbudak
0
564
2220,78
0
104
2023/433
Dişbudak
0
562
612,58
6,75
105
2023/434
Dişbudak
0
563
26,07
0
106
2023/435
Dişbudak
0
561
1308,63
5,85
107
2023/436
Dişbudak
0
495
96,21
0
108
2023/448
Çeltik
103
12
1833,78
9,52
109
2023/449
Çeltik
103
11
718,14
19,54
110
2023/450
Çeltik
213
2
611,36
0
111
2023/451
Çeltik
213
19
131,57
0
112
2023/452
Çeltik
231
17
2147,06
9,52
113
2023/453
Çeltik
213
16
113,41
0
114
2023/454
Çeltik
226
12
1275,40
0
115
2023/454
Çeltik
209
11
909,00
9,52
116
2023/455
Çeltik
226
13
490,18
0
117
2023/456
Çeltik
225
4
803,14
0
118
2023/457
Kılıçköy
115
20
881,77
8,49
119
2023/458
Çeltik
225
8
333,59
21,90
120
2023/459
Çeltik
225
5
1137,73
0
121
2023/460
Çeltik
213
18
1614,17
9,52
122
2023/462
Mecidiye
159
34
289,01
21,79
123
2023/463
Mecidiye
127
241
223,36
0
124
2023/464
Mecidiye
127
240
887,09
0
125
2023/465
Mecidiye
127
237
712,04
0
126
2023/466
Mecidiye
127
236
173,50
0
127
2023/467
Mecidiye
127
380
200,50
0
128
2023/468
Mecidiye
127
384
411,00
0
129
2023/469
Mecidiye
127
381
416,18
0
130
2023/470
Mecidiye
127
391
875,43
21,90
131
2023/471
Mecidiye
127
413
987,23
0
132
2023/472
Mecidiye
127
414
1043,42
8,89
133
2023/473
Mecidiye
0
4065
378,56
0
134
2023/474
Mecidiye
0
4072
298,35
0
135
2023/475
Mecidiye
0
4074
197,33
0
136
2023/476
Mecidiye
0
4091
164,60
0
137
2023/477
Mecidiye
0
4075
198,63
2,38
138
2023/479
Mecidiye
0
4076
680,62
0
139
2023/480
Mecidiye
0
4088
17,81
0
140
2023/481
Mecidiye
0
4087
384,00
0
141
2023/482
Mecidiye
0
3988
351,39
0
142
2023/483
Mecidiye
0
3987
42,43
0
143
2023/484
Mecidiye
0
3517
1973,81
0
144
2023/485
Mecidiye
0
3516
2964,33
19,04
145
2023/486
Mecidiye
0
2961
808,29
7,46
146
2023/487
Mecidiye
0
2960
297,65
16,75
147
2023/488
Mecidiye
0
2957
359,43
9,52
148
2023/489
Mecidiye
0
2955
452,21
0
149
2023/490
Mecidiye
0
2887
64,43
0
150
2023/491
Mecidiye
0
2892
275,58
4,08
151
2023/492
Mecidiye
0
2950
112,88
0
152
2023/493
Mecidiye
0
2947
438,38
0
153
2023/496
Mecidiye
0
2899
193,32
8,01
154
2023/497
Mecidiye
0
2946
57,63
0
155
2023/498
Mecidiye
0
2945
65,17
0
156
2023/499
Mecidiye
0
2904
468,71
0
157
2023/500
Mecidiye
0
2908
599,61
0
158
2023/501
Mecidiye
0
2909
366,92
6,91
159
2023/502
Mecidiye
0
2914
462,69
3,67
160
2023/503
Mecidiye
0
2922
42,39
0
161
2023/504
Mecidiye
0
2924
432,62
10,58
162
2023/505
Mecidiye
0
2925
553,51
0
163
2023/506
Mecidiye
0
2929
848,30
0
164
2023/507
Mecidiye
0
2843
1501,57
0
165
2023/508
Mecidiye
0
2838
148,96
0
166
2023/509
Mecidiye
0
2837
1668,38
0
167
2023/510
Mecidiye
0
2830
769,27
0
168
2023/511
Mecidiye
0
2825
2407,79
9,52
169
2023/512
Mecidiye
0
2747
2133,01
9,52
170
2023/513
Mecidiye
0
2741
388,76
0
171
2023/514
Mecidiye
0
2738
73,53
0
172
2023/515
Mecidiye
0
2737
22,81
0
173
2023/516
Mecidiye
0
2734
980,17
0
174
2023/517
Mecidiye
0
2665
355,35
9,52
175
2023/518
Mecidiye
0
2664
523,10
0
176
2023/519
Mecidiye
0
2644
516,67
4,24
177
2023/520
Mecidiye
0
1553
23,70
0
178
2023/521
Mecidiye
0
1547
1169,03
0
179
2023/522
Mecidiye
0
1548
795,25
0
180
2023/523
Mecidiye
0
1545
149,46
0
181
2023/524
Mecidiye
0
1530
697,13
0
182
2023/525
Mecidiye
0
1526
623,07
0
183
2023/526
Mecidiye
0
1525
198,11
0
184
2023/527
Mecidiye
0
1523
470,82
9,52
185
2023/528
Mecidiye
0
1501
421,72
0
186
2023/530
Mecidiye
127
328
340,89
0
187
2023/584
Çeltik
224
2
591,32
31,94
188
2023/585
Çeltik
223
4
672,74
0
189
2023/586
Çeltik
223
5
852,35
9,52
190
2023/587
Çeltik
219
10
140,98
0
191
2023/588
Çeltik
192
1
308,83
0
192
2023/589
Çeltik
192
4
1247,94
0
193
2023/590
Çeltik
192
5
429,44
0
194
2023/591
Çeltik
192
7
1127,44
0
195
2023/592
Çeltik
192
8
702,48
0
196
2023/593
Çeltik
192
10
475,25
4,37
197
2023/594
Çeltik
192
20
1083,31
9,52
198
2023/595
Çeltik
192
22
963,93
9,52
199
2023/596
Çeltik
192
23
664,75
0
200
2023/597
Çeltik
192
32
579,99
0
201
2023/598
Çeltik
192
33
679,49
0
202
2023/599
Çeltik
192
34
1044,03
0
203
2023/600
Çeltik
192
41
1198,86
9,52
204
2023/601
Çeltik
185
6
1868,60
0
205
2023/602
Çeltik
185
7
217,88
0
206
2023/603
Çeltik
185
9
922,08
0
207
2023/604
Mecidiye
129
3
131,29
9,52
208
2023/605
Mecidiye
129
5
235,05
0
209
2023/606
Mecidiye
129
6
212,69
0
210
2023/607
Mecidiye
129
9
233,51
0
211
2023/608
Mecidiye
129
11
190,92
0
212
2023/609
Mecidiye
129
12
214,69
0
213
2023/610
Mecidiye
129
13
184,36
0
214
2023/611
Mecidiye
129
14
125,65
0
215
2023/612
Mecidiye
129
16
135,24
0
216
2023/613
Mecidiye
129
17
376,92
0
217
2023/614
Mecidiye
129
23
151,67
0
218
2023/615
Mecidiye
129
25
90,88
0
219
2023/616
Mecidiye
129
31
80,10
0
220
2023/617
Mecidiye
129
34
115,63
0
221
2023/618
Mecidiye
129
35
119,21
0
222
2023/619
Mecidiye
129
36
76,37
0
223
2023/620
Mecidiye
129
40
65,58
0
224
2023/621
Mecidiye
125
62
512,26
0
225
2023/622
Mecidiye
129
45
75,89
8,89
226
2023/623
Mecidiye
129
47
192,84
0
227
2023/624
Mecidiye
129
48
212,92
0
228
2023/625
Mecidiye
129
51
224,04
0
229
2023/626
Mecidiye
129
50
234,89
0
230
2023/627
Mecidiye
129
52
164,51
0
231
2023/628
Mecidiye
129
53
124,78
0
232
2023/629
Mecidiye
129
55
266,77
0
233
2023/630
Mecidiye
129
120
850,69
0
234
2023/631
Mecidiye
129
68
15,18
0
235
2023/632
Mecidiye
129
70
148,54
10,04
236
2023/633
Mecidiye
129
75
320,23
0
237
2023/634
Mecidiye
129
78
340,65
0
238
2023/635
Mecidiye
129
79
388,56
0
239
2023/636
Mecidiye
159
13
365,35
0
240
2023/637
Mecidiye
159
14
488,76
0
241
2023/638
Mecidiye
159
22
376,97
0
242
2023/639
Mecidiye
159
24
222,04
10,58
243
2023/640
Mecidiye
159
25
555,36
0
244
2023/641
Mecidiye
159
28
215,00
0
245
2023/642
Mecidiye
159
29
371,63
0
246
2023/643
Mecidiye
159
30
494,75
0
247
2023/644
Mecidiye
159
34
279,77
21,79
248
2023/645
Mecidiye
129
33
127,11
0
249
2023/679
Çeltik
223
3
786,41
12,60
250
2023/734
Kılıçköy
137
16
1254,52
61,39
251
2023/735
Kılıçköy
134
14
821,88
10,24
252
2023/736
Karahisar
138
16
456,64
0
253
2023/737
Karahisar
135
1
558,54
11,73
254
2023/738
Karahisar
132
15
500,53
0
255
2023/739
Karahisar
127
27
201,79
0
256
2023/740
Orhaniye
121
1
981,69
0
257
2023/741
Kılıçköy
137
11
1089,21
5,19
258
2023/742
Karahisar
133
1
688,44
25,81
259
2023/743
Kızkapan
125
1
1352,29
12,60
260
2023/744
Kızkapan
126
3
200,39
0
261
2023/745
Orhaniye
120
10
907,52
11,73
262
2023/746
Orhaniye
121
2
416,22
0
263
2023/747
Karahisar
141
18
4046,16
11,73
264
2023/748
Karahisar
138
14
4059,26
11,73
265
2023/872
Erikli
0
2128
36,00 (MÜLKİYET)
0
266
2023/912
Çeltik
213
1
372,89
0
267
2023/913
Dişbudak
0
606
2002,50
9,52