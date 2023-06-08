KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/135 Esas

KARAR NO: 2023/94

Davacı FATTUM EL MUSTAFA aleyhine mahkememizde açılan Analık Davası davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜ ile 99287473706 yabancı kimlik numaralı davacı Fattum El Mustafa'nın Kilis İli, Merkez İlçesi, Yavuzlu köyü, Cilt no :81, Hane no: 43, BSN: 27 de nüfusa kayıtlı 10215184754 T.C. kimlik no'lu Hannan ve Hatice kızı, 11/05/1936 doğumlu Döne Alluş'un kızı olduğunun TESPİTİNE,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/05/2023