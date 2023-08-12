KİLİS AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12 Ağustos 2023

ESAS NO: 2021/408 Esas

KARAR NO: 2022/1245

Davacı HADİCE OSMAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Muhammed İbahim'in tebligata yarar açık adresi tüm aramalara rağmen temin edilemediğinden, gerekçeli kararınilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;HÜKÜM :

1- Davanın Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun114/1-h ve 115/2 maddesi gereğince HUKUKÎ YARARA İLİŞKİN DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİ İLE USULDEN REDDİNE,

2- Adlî yardım talebinin kabulü sebebiyle dava açılırken alınmayan 80,70 TL başvurma harcı ile karar tarihi itibariyle alınması gereken 80,70 TL karar ve ilâm harcı toplamından oluşan toplam 161,40 TL harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

3- Adlî yardım talebinin kabulü sebebiyle işbu yargılama için suçüstü ödeneğinden sarf edilen 378,00 TL tebligat ücreti, 2,00 TL 2 adet kep-müzekkere ücreti, 1.227,67 TL 2 adet ilân masrafı olmak üzere toplam 1.607,67 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

4- Taraflarca yatırılan gider avansı bulunmadığından bu hususta KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Dair, davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.

Gerekçeli kararın Teblig yerine geçmek üzere Muhammed İbahim'e ilanen tebliğ olunur. 24/07/2023