KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2023/337 Esas

Dahili Davalı: Neşet AKGÜL

Mahkememizin 2023/337 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu Kırıkkale ili, Balışeyh ilçesi, Dikmen köyü, 142 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından dava açıldığı, tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla; tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası neticesinde adınıza 7,71 TL kamulaştırma bedeline karar verildiği, ilgili kararın davacı kurum tarafından istinaf edildiği, gerekçeli karar ve istinaf başvurusuna karşı iki haftalık süre içerisinde beyan ve itirazlarınızı sunmanız, verilen sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.