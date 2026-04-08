KIRIKKALE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KIRIKKALE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/8 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İli Merkez İlçesi Çullu Mahallesi 5654 Ada 24 Parsel: Kadastro parseli olup ilçe yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Tapudaki vasfı tarla niteliğindedir. Büyüklüğü 14.269,89m²'dir. Geometrik olarak şeklinin olmamaktadır. Parsel %8-10 eğime ve killi-tınlı, sığ, kireçsiz kahverengi toprak yapısına sahip 2. sınıf tarım arazisidir. Kadastro yoluna cephesi mevcut değildir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muhdesat yer almamaktadır. Kadastral yer tespiti, dosyada mevcut kroki ve tapu kaydına göre tatbik edilmiş geometrik şekil ve yüzölçümü itibari ile aynen uyduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden (yol, su, elektrik, alt yapı vb.) kısmen faydalanabilecek konumdadır. Ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Yakın çevresinde benzer nitelikli tarım arazileri yer almaktadır. Kuş uçuşu olarak; Çullu merkeze 1,23 km mesafede yer almaktadır. İmar Durumu: Söz konusu taşınmazın imar durumu ile ilgili olarak, dava dosyasında mevcut Karakeçili Belediyesinden alınan resmi yazıya göre; taşınmazın 1/1000 lik uygulama planı kapsamı içinde kalmadığı öğrenilmiştir.

İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır. Kıymeti: 5.707.956,00 TL. KDV Oranı: %10. Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/12/2026-10:00-Bitiş Tarih ve Saati: 24/12/2026-10:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/01/2027-10:00-Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2027-10:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.