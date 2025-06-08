KIRIKKALE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/244 Esas

KARAR NO : 2025/645 Kara

DAVALI: Veli KARAKUŞ Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Keçili Mah/Köy, 2 hanede nüfusa kayıtlı, , Yahya ve Aynur'dan olma, 16/05/1987 doğumlu, T.C kimlik numarası: 57061587100

Sayın Veli KARAKUŞ

1-Davanın KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİ ile;

2-Davalı Kırıkkale Belediye Başkanlığı hakkında açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE,

3-Davacılar Haydar KARAKUŞ, Talat KARAKUŞ, Adil KARAKUŞ, Fadime DOLUCA, Huriye AY, Gönül GÖKCAN, Müset KARAKUŞ, Hidayet KARAKUŞ ve Akın KARAKUŞ hakkında açılan davanın aktif husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE,

4-Davalı Kırıkkale Belediye Başkanlığı ve davacılar Haydar KARAKUŞ, Talat KARAKUŞ, Adil KARAKUŞ, Fadime DOLUCA, Huriye AY, Gönül GÖKCAN, Müset KARAKUŞ, Hidayet KARAKUŞ ve Akın KARAKUŞ dışında kalan taraflar yönünden açılan davanın KABULÜ İLE;

Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş 2. Kısım 1312 Ada 18 Parsel sayılı taşınmazda iştiraklı şekilde, Keziban KARAKUŞ, Gülfalettin KARAKUŞ, Yalçın KARAKUŞ, Aynur KARAKUŞ (Veli kızı), Mustafa KARAKUŞ, Recep KARAKUŞ, Adalet BALOĞLU, Aysel KARAKUŞ, Aydın KARAKUŞ, Emre KARAKUŞ, Ayla TÜRKOĞLU, Yaşar Furkan BABACAN, Aynur KARAKUŞ (Sait kızı), Veli KARAKUŞ, Ömer KARAKUŞ, Hasan KARAKUŞ, Dilara KARAKUŞ adlarına kayıtlı, 134088078 iştirak numaralı ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN TAPU KAYDINDAKİ PAYLARI UYARINCA PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE, karar verilmiştir. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.03/06/2025