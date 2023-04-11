KIRIKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Yayınlanma: 11 Nisan 2023

Cevriye DEMİRDÖVEN

Gülizar DEMİRDÖVEN

Ömer Faruk DEMİRDÖVEN

Kırıkkale İli Merkez Kaletepe Mahallesi 1255 ada 7 parsel nolu taşınmaz hissedarı olduğunuz anlaşılmış olup kimlik ve adres tespitiniz yapılamadığından arsa payınıza ait satış işleminin, 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerince gerçekleştirileceği hususunda Tebligat Kanununa göre ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesi 2. fıkrası uyarınca üçte iki çoğunluk ile alınan karara katılmayan kısımda kaldığınızdan arsa payınızın açık artırma usulü ile satış işleminin, 26.04.2023 tarihinde saat 11:00’da Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Merkez/KIRIKKALE) toplantı salonunda gerçekleştirileceği, yapılacak satış sonrasında hissenize düşen satış bedelinin T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Şubesinde adınıza açtırılacak hesaba yatırılacağı hususu;

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.