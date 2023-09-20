KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Yayınlanma: 20 Eylül 2023

İHALE İLANI

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ

1- Mülkiyeti Kırıkkale İl Özel İdaresi’ne ait Kırıkkale ili Yahşihan İlçesinde bulunan aşağıda tüm nitelikleri yazılı bir (1) adet hissesiz, bir (1) adet hisseli, Keskin Cinali köyünde iki (2) adet hissesiz toplam dört (4) adet taşınmaz satışı.

2- İhale Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 30/D Merkez / KIRIKKALE Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Hizmet Binası 1.katında bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda 1 adet (1.sıra) tam taşınmaz malın satışı 2886 sayılı yasanın 36.maddesi göre Kapalı Teklif Usulü ile ,3 adet (2., 3. , 4. sıra) hisseli, hissesiz taşınmazın satışı 2886 sayılı yasanın 45.maddesine uyarınca açık teklif usulüyle aşağıda yazılı tarih ve saatte yapılacaktır.

3- Aşağıda yazılı taşınmazın tahmini bedeli karşısında belirtilmiş olup, yine karşısında yazılı olan tahmini bedelin %3 oranında geçici teminat alınacaktır. Müdürlükten alınacak belge ihale dosyası için( ada-parsel) T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Merkez Şubesindeki TR31 0001 0003 1636 8239 4252 14 no'lu kurum hesabına ihale saatinden önce geçici teminat yatırılarak alınan makbuzun istenilen belgelerle teslim edilmesi gerekmektedir.

4- Arsaya ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren idarece hazırlanan şartname ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000 TL şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale Merkez Şubesindeki TR31 0001 0003 1636 8239 4252 14 no'lu kurum hesabına yatırılarak şartname temin edilir.Ayrıca www.kirikaleilozelidare.gov.tr web sitesinden veya 0 318 357 37 00’dan dâhili 266 nolu telefonlardan irtibat kurmak suretiyle bilgi alabilirler.

5- Satışı yapılacak olan taşınmazın bilgileri şu şekildedir:

SIRA YERİ İMAR DURUMU HİSSE DURUMU ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ M2 TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Kırıkkale Yahşihan/Yenişehir Ticari Konut bitişik (6 kat) TAM 387 15 4.066,70 m² 61.000.500,00 TL 1.830.015,00 TL 04.10.2023 14:00 2 Kırıkkale Yahşihan/Kılıçlar Küçük Sanayi Alanı (Kum Ocağı) HİSSELİ 361 4 8.346,60 m² 4.590.630,00 TL 137.718,90 TL 04.10.2023 14:30 3 Kırıkkale Keskin/ Cinali Tarla TAM 103 1 39650,01 m² 991.250,25 TL 29.737,51 TL 04.10.2023 14.50 4 Kırıkkale Keskin/ Cinali Tarla TAM 103 59 64665,34 m² 1.616.625,00 TL 48.498,75 TL 04.102023 15.00

6- İsteklilerin ihaleye katılabilmeri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini kapalı zarf içerisinde ihale saatine kadar Kırıkkale İl Encümen Başkanlığına teklifleri vermeleri gerekmektedir.

A-) Gerçek kişiler;

a-) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek. ( Nüfus Müdürlüğü’nden yerleşim yeri belgesi veya bağlı bulunduğu muhtarlıktan alınmış tasdikli ikametgâh belgesi.) yada e-devlet sisteminden alınmış yerleşim yeri belgesi.

b-) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi

c-) Noter tasdikli imza beyannamesi aslı, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname aslı ve vekalet edene ait imza beyannamesi aslı .

d-) Geçici teminat mektubu veya yatırılan nakit teminatın makbuzu

e-) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu(1.sıra kapalı teklif usulüyle ihaleye gireceklerden istenir.)

f-) Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak onaylı şartname

B-) Tüzel kişiler;

a-) Tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri aslı .

b-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından 2023 yılında alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğu belgenin aslı

c-) Ticaret sicil gazetesi

d-) Geçici teminat mektubu veya yatırılan teminatın makbuzu

e-) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu (1.sıra kapalı teklif usulüyle ihaleye gireceklerden istenir.)

f-) Vekaleten katılımda ise ek olarak noter tasdikli vekaletname aslı , vekilin noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi

g-) Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak onaylı şartname

C-) Ortak Girişimlerden;

a-) Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

b-) Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

7- Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları, 2886 sayılı Kanunun 37nci maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır;

A-) İÇ ZARF: İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir(iç zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, teblikat esas açık adresi yazılır ve kapatılan yeri imzalanır yada mühürlenir).

a-) Teklif mektubu: Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak, mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği belirtilecektir. Teklif edilen bedel hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

B-) DIŞ ZARF: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerir(Dış zarfın üzerinde isteklinin adı-soyadı , açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır).

a-) Teklif mektubunu içeren zarf (iç zarf)

b-) Bu ilanın açıklamalar kısmı 6 inci maddesi fıkralarında belirtilen ve ihalelerde katılmak için talep edilen diğer belgeler.

8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Diğer hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, ihale iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılır.