KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/78 Esas

KARAR NO: 2023/37

Davacı KIRKLARELİ MALİYE HAZİNESİ tarafından davalı HATİCE, DavalıDEFTERDARLIK KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen gerekçeli kararı gereğince;

HÜKÜM:

1- Davacının gaiplik talebinin KABULÜ ile; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi 1451 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın 175/4650 hisse maliki olan İsmail kızı Hatice’nin GAİPLİĞİNE,

2- Davacının Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi 1451 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın İsmail kızı Hatice’ye ait hissenin Hazine'ye intikaline ilişkin talebinin KABULÜ ile, Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi 1451 Ada 3 Parsel sayılı taşınmazın 175/4659 hissesi maliki İsmail kızı Hatice adına kayıtlı tapu kaydının İPTALİ ile davacı HAZİNE adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

3- Alınması gerekli 58.575,83 harcın davalı taraftan alınarak hazineye gelir kaydına, Davacı tarafındanyapılan 571,90-TL Keşif harcı, 1.500,00-TL Bilirkişi ücreti, 17.921,92-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 19.993,82 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacı vekilinin sarf ettiği emek ve mesaisine karşılık Av. Ücr. Tarf. Uyarınca 112.325,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda verilen karar tefhim edildi, hazır bulunan taraflara ana hatları ile usulen anlatıldı.Karara karşı, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun istinafa ilişkin 341 vd. Hükümleri doğrultusunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre dahilinde Mahkememize yahut başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmakve harcı ile gerekli giderlerinin tamamını ödemek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabilir. şeklinde karar verildiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.