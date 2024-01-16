KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16 Ocak 2024

T.C. KIRŞEHİR1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.15004184-2023/502-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2023/502 Esas -2023/290 Karar sayılı ilamı ile sanık Yahya Elali'nin üzerine atılı "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 292/1, CMK'nun 251/3, TCK'nun 53/1 ve 58/6 maddeleri uygulanarak neticeten 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Halep doğumlu oğlu 01/02/1995 doğumlu Yahya ELALİ'nin adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş ve en son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile İTİRAZ edebileceği, İTİRAZ EDİLMESİ HALİNDE CMK'nun 252/2'nci maddesine göre genel usullere göre yeniden yargılama yapılacağı ve 251'inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı kalınmayacağı ilanen tebliğ olunur.