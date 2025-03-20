Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:01

KIZILTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İLANEN DUYURULUR

(Miras ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilecektir)

Mardin ili Kızıltepe ilçesi Örencik Mah. 114 ada 3, 116 ada 2, 113 ada 3, 115 ada 3 ve 117 ada 2 parsel taşınmazın elbirliği halinde murislerden (01/07/1924 doğumlu) Mahmut ERGÜL: Ahmet oğlu adına kayıtlı iken; Kızıltepe Sulh hukuk Mahkemesinin 31/08/2020 tarih 2020/395 Esas ve 2020/605 Karar sayılı veraset belgesine istinaden Mirasçılardan Mehmet Nuri ÖZDURAK hisseleri 5831 sayılı kanunun 8. Maddesi ile Kadastro kanununa eklenen EK3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle ; yukarıda açıklanan mirasçılar 19/03/2025 Çerşamba günü saat 8:00 den itibaren 02/04/2025 tarih Çarşamba günü saat 17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde ) Tapu sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 18/03/2025