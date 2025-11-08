KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun verdiği yetkilere dayanarak 2013/27, 2015/255 sayılı UKOME Kararları ve 2025/1413 sayılı UTDK kararı, 24.09.2025 tarih 4611 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı gereği Kocaeli İlçesinde bulunan toplam 45 adet ticari taksiden oluşan 4 durak yerinin 10 yıl süreyle ihale ederek kiraya verecektir.

2. İhale aşağıda gün ve saati belirtilen tarihlerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3. KİRALANACAKLAR

Kocaeli İlinde bulunan toplam 45 adet ticari taksiden oluşan 4 durak yeri.

4. İhalenin muhammen bedeli ve geçici teminatı;

S. NO DURAK MEVKİİ DURAK İLÇESİ TAKSİ SAYISI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ 1 Hacımehmet Mahallesi, 208 Caddesi, Yeni Karamürsel Taksi Durağı Karamürsel 5 1.255.075,00 TL+KDV 37.652,25 TL 19.11.2025 11:00 2 Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Devlet Hastanesi Önü Devlet Hastanesi Taksi Durağı Körfez 2 502.030,00 TL+KDV 15.060,90 TL 19.11.2025 11:03 3 Şehit Ekrem Mahallesi, Hürriyet Caddesi No:248 Bahçecik Merkez Taksi Durağı Başiskele 2 502.030,00 TL+KDV 15.060,90 TL 19.11.2025 11:06 4 Dumlupınar Mahallesi, Bizim Sokak No:1 Köseköy Taksi Durağı Kartepe 36 9.036.540,00 TL+ KDV 271.096,20 TL 19.11.2025 11:09

5. Geçici teminat; Banka Teminat Mektubu veya Belediye Veznesine yatırılacak para makbuzu olabilir.

6. İsteklilerde aranacak belgeler;

a) Nüfus Kayıt Örneği

b) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

c) İlgisine Göre Oda Kayıt Belgesi

d) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu Yoktur Belgesi”

e) 2886 Sayılı Kanuna Göre İhaleye Katılamama Cezası Olmadığına Dair Yazılı Taahhüt

f) İl Emniyet Müdürlüğünden verilmiş Trafik Tescil Belgesi Aslı veya İdarece onaylı fotokopisi

g) Ortak Girişim Olması Durumunda Girişimcilerin Yukarıda Belirtilen Belgeleri

h) Ortak Teminatın Yatırıldığına Dair Makbuz

a) Geçici Teminatın Yatırıldığına Dair Makbuz

j) İhale Dokümanı (İdari ve Teknik Şartname) Satın Alındı Makbuzu

k) Teknik ve İdari Şartnamenin Okunup Aynen Kabul Edildiğine Dair Onaylı Aslı.

7. İhaleye ait şartname 1.000,00 TL (BİN TÜRK LİRASI) bedelle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.

8. İhale komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9. İhale iştirakçileri bizzat ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilirler.

10. İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’ a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü’ ne (Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar yanı Hizmet Binası / İzmit - Kocaeli adresine) verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.