KOCAELİ VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİĞ

Muhattap: Arden Yiyecek Turizm İnşaat Limited Şirketi (VergiNo:0730870383)

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Maşukiye Mahallesi, 213 ada 19 parsel sayılı (266389 YKN) taşınmaz maliki tarafından 6306 sayılı Kanun’u kapsamında:” Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” nin feshi işlemiyle ilgili yapılan başvuruya istinaden tarafınıza kayıtlı adreste tebligat yapılamaması, başkaca adresin ve elektronik tebligat adresinin bulunamaması sebebiyle Tebligat Kanunu kapsamında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Maşukiye Mah., 213 ada, 19 parselde bulunan riskli yapılara ilişkin yürütülen kentsel dönüşüm uygulama işlemleri hakkında, arsa maliki NO 8 Turizm İnşaat ve Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi ile yüklenici Arden Yiyecek Turizm İnşaat Limited Şirketi arasında imzalanan Kartepe 1. Noterliği'nin 11.01.2024 tarihli ve 00847 nolu noter sözleşmesi, 6306 Sayılı Kanun'un 6. maddesi ve anılan Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nin 13. maddesinde belirtilen hükümler uyarınca re'sen feshedildiği tebliğ olunur.