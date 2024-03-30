Yayınlanma: 30.03.2024 - 00:01

T.C. KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2020/1486 Esas

Mahkememizin 2020/1486 E sayılı dosyasında Suriye uyruklu MUHAMMED ELCEBİR isimli kişinin 2015 yılı Haziran ayından beri haber alınamadığı, Suriye ülkesine gittiği ve dönmediğini belirtilerek gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla; Yukarıda kimliği yazılı şahsın Haziran 2015 tarihinden bu yana gaip olduğu bildirilen MUHAMMED ELCEBİR'in hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların T.M.K. hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2020/1486 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.