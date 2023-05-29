KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 29 Mayıs 2023

DOSYA NO: 2022/678 ESAS

DAVALI: MUSTAFA SOYKAN - 44*******40

Davacı Ortaş Un Fabrikası Tarım ve Hayvancılık İlt. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 22/09/2022 tarihinde "Konya İli Selçuklu İlçesi Aşağı Pınarbaşı Mah.29863 Ada 67 parsel nolu taşınmazından bedeli mukabilinde aynı yer 71 Parsel sayılı taşınmaz lehine geçit hakkı tesisine" yönelik açılan davada bilirkişiden alınan 30/10/2022 tarihli raporda özetle 71 Parsel lehine 67 parsel aleyhine 572.97 m2 geçit hakkının 458.376,00 TL bedel karşılığından tesis edilebileceği kanaatine varıldığı, "iş bu rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ile 12/09/2023 günü saat 09:00'da duruşmaya gelmeniz, belirtilen duruşma günü ve saatinde tahkikatın bitirilebileceği, sözlü yargılamaya geçilebileceği ve gelmezseniz dahi yokluğunuzda karar verilebileceğinin ihtarı" ilan yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.