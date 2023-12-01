Yayınlanma: 01 Aralık 2023

T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2022/2679

DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 07/05/2024 09:00

Mahkememize açılan Gaiplik davası gereğince;

Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan İbrahim Sümbül'ün 2014 yılı ortalarından bu yana haber alınamadığı belirtilerek gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olup, İbrahim Sümbül'ün hayatta olup olmadığı ve gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Türk Medeni Kanunun 33/2-3 maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO: 27917.....8

ADI SOYADI : İBRAHİM SÜMBÜL

BABA ADI : VEHBİ

ANA ADI : HAVVA

DOĞUM TARİHİ : 10/11/1961

DOĞUM YERİ : İNLİCE