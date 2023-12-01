KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO :2022/2679
DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 07/05/2024 09:00
Mahkememize açılan Gaiplik davası gereğince;
Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan İbrahim Sümbül'ün 2014 yılı ortalarından bu yana haber alınamadığı belirtilerek gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olup, İbrahim Sümbül'ün hayatta olup olmadığı ve gaipliği hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Türk Medeni Kanunun 33/2-3 maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO: 27917.....8
ADI SOYADI : İBRAHİM SÜMBÜL
BABA ADI : VEHBİ
ANA ADI : HAVVA
DOĞUM TARİHİ : 10/11/1961
DOĞUM YERİ : İNLİCE
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