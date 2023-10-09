Yayınlanma: 09 Ekim 2023

DUYURU

Ayşe Selma UĞURLU, Mehmet Ali YUR, Selman ÖZTÜRK

Tapu kayıtlarına göre, Konya ili Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi 41750 ada 1 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın hissedarlarından olduğunuz anlaşılmış olup, tebligata yarar açık adresinize ulaşılamamıştır. Bu nedenle 6306 sayılı Kanun kapsamında yukarıda bahsi geçen taşınmazdaki arsa payınıza ait satış işleminin, 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin 15/A maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilmesi ile ilgili Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliği hasıl olmuştur.

Söz konusu taşınmazla ilgili olarak Müdürlüğümüze yapılan başvuruda, 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin 15/2. maddesine istinaden gerekli işlemlerin yapılarak 2/3 çoğunluğun sağlandığı, ancak oybirliği ile karar alınamadığı, karara katılmayarak 1/3’lük kısımda kaldığınız ve yüklenici firma ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle arsa payınızın Yönetmeliğin 15/A maddesine istinaden satışının talep edildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen taşınmazdaki arsa payınızın satış işlemi; 6306 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddesindeki hükümler gereğince, 26.10.2023 tarihinde saat 11.00’ de Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Horozluhan Mah. Abdülbasri Sok.No.2 Selçuklu-KONYA adresindeki Merkez Bina 3.katta bulunan Toplantı Salonunda gerçekleştirileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

KONYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ