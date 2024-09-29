KONYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 29.09.2024 - 00:01

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMUOYUNA DUYURULUR

TEMPERLENMİŞ CAM ÜRÜNÜNÜN PİYASAYA ARZININ YASAKLANMASI İLANIDIR.

7223 Sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Müdürlüğümüzce yürütülen “Piyasa Gözetimi ve Denetimi” faaliyeti kapsamında Novaglass Cam San. ve Tic. A.Ş' nin Büyükkayacık Osb Mh. 20 nolu Sk. No:12 Selçuklu/Konya adresinde ürettiği Isıl Olarak Temperlenmiş Soda Kireç Silikat Emniyet Camı(Temperlenmiş Cam) ürünü üretim yerinde denetime tabi tutulmuş olup, denetim sonucunda 7223 sayılı Kanunun 7/1-b maddesinde belirtildiğinin aksine ürüne ilişkin teknik dosyanın hazırlanmadığı, uygunluk değerlendirme işlemlerinin yaptırılmadığı, uygunluk beyanı ve uygunluğu gösteren diğer belgelerin düzenlenmediği, 13/2 maddesi hükmüne aykırı olarak uygunluk işaretinin (“CE” işareti) ürüne uygunluk değerlendirme işlemleri yapılmadan konulduğu ve 13/1 maddesi hükmüne aykırı fiil sebebiyle, Novaglass Cam San. ve Tic. A.Ş tarafından üretilen Isıl Olarak Temperlenmiş Soda Kireç Silikat Emniyet Camı(Temperlenmiş Cam) ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına karar verilmiştir.

Denetlenen firma tarafından üretilen Isıl Olarak Temperlenmiş Soda Kireç Silikat Emniyet Camı(Temperlenmiş Cam) ürünün kullanılmaması önemle rica olunur.

Firma Unvanı : Novaglass Cam San. ve Tic. A.Ş

Adresi : Büyükkayacık Osb Mh. 20 nolu Sk. No:12 Selçuklu/KONYA

Telefon No : 0533 270 73 62