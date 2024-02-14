Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:01

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/122 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/122 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, SİLLE Mahalle/Köy, 16818 Ada, 4 Parsel, B blok Zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm, mesken nitelikli taşınmaz ...

Adresi : Buhara Mahallesi, Yumuşak Sokak, No:19/2 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 88 m2

Arsa Payı : 10/260

İmar Durumu :Ana taşınmaz 2 Kat Ayrık Nizam Konut sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 14:50 - Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 14:50 - Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 14:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.