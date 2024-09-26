Yayınlanma: 26.09.2024 - 00:01

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/117 SATIŞ TAŞINMAZIN

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/117 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, AKKÖY Mahalle/Köy, 162 Ada, 35 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Akköy Mahallesi Emirdoğan Mevkii Altınekin / KONYA

Yüzölçümü : 56.138 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde olup, planda; Tarım Alanı sahasına isabet etmektedir. Tarımsal niteliktedir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.