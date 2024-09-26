KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/117 SATIŞ TAŞINMAZIN
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/117 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, AKKÖY Mahalle/Köy, 162 Ada, 35 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Akköy Mahallesi Emirdoğan Mevkii Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 56.138 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde olup, planda; Tarım Alanı sahasına isabet etmektedir. Tarımsal niteliktedir.
Kıymeti : 3.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 13:33
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 13:33
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.