KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

T.C. KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/72 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/72 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, YAVŞANKUYU Mahalle/Köy, 0 Ada, 15 Parsel, Tarla nitekikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Yavşankuyu Mah. Maymarlı Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 60.000 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir

Kıymeti: 4.800.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 13:55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 13:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:55

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, YAVŞANKUYU Mahalle/Köy, 0 Ada, 53 Parsel, Tarla nitekikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Yavşankuyu Mah. Kolcacivarı MevkiiKaratay / KONYA

Yüzölçümü: 16.150 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir.

Kıymeti: 1.300.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 14:55

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:55

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, YAVŞANKUYU Mahalle/Köy, 0 Ada, 67 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Yavşankuyu Mah. Gözlükkaşı Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 100.000 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir.

Kıymeti: 8.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 13:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 13:45

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 13:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:45

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, YAVŞANKUYU Mahalle/Köy, 0 Ada, 87 Parsel, Tarlan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Yavşankuyu Mah. Gözlükkaşı Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 122.750 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir.

Kıymeti: 9.800.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 14:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 14:45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 14:45

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, YAVŞANKUYU Mahalle/Köy, 0 Ada, 167 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Yavşankuyu Mah. Öz Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 55.200 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir.

Kıymeti: 4.500.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 13:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 13:45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 13:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 13:45

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, YAVŞANKUYU Mahalle/Köy, 0 Ada, 225 Parsel, Kerpiç ev ve avlusu nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Yavşankuyu Mah. Gözlükkaşı Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 2.004 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Gelişme Konut Alanı sahasında kaldığı belirlenmiştir

Kıymeti: 1.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 14:45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:45 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 14:45

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Karatay İlçe, YAVŞANKUYU Mahalle/Köy, 0 Ada, 317 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Yavşankuyu Mah. Gözlükkaşı Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 55.900 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir

Kıymeti: 4.500.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 10:15 / Bitiş Tarih ve Saati: 13/03/2026 - 10:15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:15 / Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2026 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.