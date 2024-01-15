Yayınlanma: 15 Ocak 2024

T.C. KÖRFEZ 1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/181 Esas

DAVACI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ :AV. SAHRA AYDOĞAN ULUĞDAVALI :CEVAT KORUCUOĞLU

DURUŞMA TARİHİ :22/02/2023

DURUŞMA SAATİ :11:28

DURUŞMA YERİ : Körfez 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

Tebliğ itibari ile 10 gün içinde ilk itiraz cevap ve delillerinizi bildirmeniz Kamulaştırma Kanunu 31/b mad gereği taşınmazın devir ferağ ve temlikinin yasak olduğu, aksi halin cezai/hukuki sorumluluk getirdiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, iptal davası açıldığında yürütmenin durdurulması kararını bildirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazın idare adına tescil edileceği ihtar olunur.