KÖRFEZ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KÖRFEZ 1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/181 Esas
DAVACI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ :AV. SAHRA AYDOĞAN ULUĞDAVALI :CEVAT KORUCUOĞLU
DURUŞMA TARİHİ :22/02/2023
DURUŞMA SAATİ :11:28
DURUŞMA YERİ : Körfez 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
Tebliğ itibari ile 10 gün içinde ilk itiraz cevap ve delillerinizi bildirmeniz Kamulaştırma Kanunu 31/b mad gereği taşınmazın devir ferağ ve temlikinin yasak olduğu, aksi halin cezai/hukuki sorumluluk getirdiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, iptal davası açıldığında yürütmenin durdurulması kararını bildirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazın idare adına tescil edileceği ihtar olunur.