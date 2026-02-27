Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri Kiralama İLANI

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Hüküm Tasarrufu ve Mülkiyeti Belediyemize ait listedeki adreslerde bulunan taşınmazlar kiraya verilecektir.

2-İhale; 11/03/2026 Çarşamba günü Körfez Belediyesi Encümen toplantı odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. Maddelerine göre açık teklif (arttırma) usulü ile yapılacaktır.

3-

ADRES 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Kirazlıyalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi 1329 Ada 11 Parsel adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

2. Mülkiyeti Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Atalar Mahallesi Sahil Caddesi 1261 Ada 7 Parsel adresinde bulunan 50 m²’lik 4 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

3. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Atalar Mahallesi Sahil Caddesi Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi Açık Otopark alanında bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

4. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Atalar Mahallesi Sahil Caddesi Genç Nazende Açık Otopark alanında bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

5. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi,Mimar Sinan Mahallesi Dalbastı Sokak 3783 Ada 1 Parsel Yanı Körfez Belediye Otopark Alanı adresinde bulunan 50 m²’lik 4 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

6. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi (Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Doğu Yönü Otopark Alanı) adresinde bulunan 50 m²’lik 4 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

7. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yeniyalı Mahallesi Milli Eğemenlik Caddesi 1732 Ada 13 Parsel adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

8. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yeniyalı Mahallesi Hızır Reis Caddesi (Kent Meydanı Otopark Alanı) adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

9. Mülkiyeti Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Güney Mahallesi Hicret Caddesi 936 Ada 7 Parsel (Tütünçiflik Kültür Merkezi Otopark Alanı) adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

10. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Güney Mahallesi Atmaca Sokak 1228 Ada 1 Parsel (Tütünçiflik Nazende Otopark Alanı) adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

11. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi,Yavuz Sultan Selim Mahallesi Emlak Konut 2.Etap Batı Yönü Park Alanı adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

12. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Emlak Konut 2.Etap Doğusu Park Alanı (Emlak Konut Spor Tesisi) adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

13. Mülkiyeti Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi 348 Ada 5 Parsel adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

14. Mülkiyeti Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi,Çamlıtepe Mahallesi Medine Sokak 378 Ada 1 Parsel adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

15. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi, İlimtepe Mahallesi Alparslan Bulvarı İlimtepe Kültür Merkezi Güneyi adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

16. Mülkiyeti Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi,Sevindikli Mahallesi 101 Ada 9 Parsel adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

17. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yukarı Hereke Mahallesi Ayvalı Sokak Yukarı Hereke Mahallesi Muhtarlığı Çocuk Parkı adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

18. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi,Hacı Akif Mahallesi Tahir Caddesi adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

19. Mülkiyeti Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi,Hacı Akif Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi 131 Ada 5 Parsel adresinde bulunan 50 m²’lik 4 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

20. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi,Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi adresinde bulunan 50 m²’lik 4 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

21. Mülkiyeti Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi,Hacı Osman Mahallesi Hızır Reis Caddesi 1733 Ada 11 Parsel adresinde bulunan 25 m²’lik 2 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

22. Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli ili, Körfez ilçesi,Yavuz Sultan Selim Mahallesi Oktal Sokak adresinde bulunan 50 m²’lik 4 Adet Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yeri.

TAHMİNİ KİRA BEDELİ

(KDV Hariç) AYLIK/

YILLIK GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ KİRA SÜRESİ ÖDEME ŞEKLİ

2.476.800,00.-TL YILLIK 222.912,00.-TL 15:00 3 YIL Yıllık Peşin

4- Geçici teminat 3 (Üç) yıllık muhammen bedelin %3 oranındadır.

5- Kesin Teminat belirlenen 3 (Üç) yıllık ihale bedelinin %6’sı nispetindedir.

6- İhaleye çıkacak taşınmazların kira süreleri 3 (üç) yıldır.

7- İhaleye ait şartname 1.000,00.- TL (BinTürkLirası)karşılığında mesai saatleri içerisinde Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.

8- İsteklilerden aranacak belgeler;

GERÇEK KİŞİLERDEN TÜZEL KİŞİLERDEN

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belgeler ve şirket evrakları. (Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı )

b) İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)

c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsünün aslı (Noterde tanzim edilecektir

d) Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname. b) Şirket adına Vekaleten katılım noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İhale şartname bedeline ait makbuz, geçici teminat makbuzu. c) İhale şartname bedeline ait makbuz, geçici teminat makbuzu

f) Körfez Belediyesi’nden borcu bulunmadığına dair “Borcu yoktur” belgesi. d) Körfez Belediyesine borcu bulunmadığına dair “Borcu yoktur” belgesi.

i) İlgili Bakanlık tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmecisi Lisansı e) İlgili Bakanlık tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmecisi Lisansı

İsteklilerin, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asılların ve ya noter onaylı suretlerini ve eksiksiz dosyalarını en geç 10/03/2026 tarihine tesadüf eden Salı günü 12.00'a kadar Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.