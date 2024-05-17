Yayınlanma: 17.05.2024 - 00:01

T.C. KÖYCEĞİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/240

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili tarafından mahkememizin;

1)2023/240 Esas sayılı dosyasından davalılar Ali KAPLAN, Arife KAPLAN, Cafer KAPLAN, (Cafer Kaplan mirasçıları: Elif Kaplan, Yıldıray Kaplan, Yılmaz Kaplan, Yalçın Kaplan, Ramazan Kaplan, Ali Kaplan, Burhan Kaplan, Ennur Atabey, Emel Kırmızı)Rifat KAPLAN,(Rifat Kaplan Mirasçıları: Keziban Kaplan, Atakan Kaplan, Esin Güçlü, Ataman Kaplan, Beyhan Kaplan, Meltem Kaplan, Nergiz Gümüş, Mehmet Ali Kaplan, Hayal Kaplan)Ethem KAPLAN, Hatice KAPLAN aleyhineMuğla ili Köyceğiz ilçesi, Sazak Mahallesi (Alan Mevkii) ,150 ada 1 parselde 4.746,32 m² yüz ölçümlü taşınmazın 379.54 m² kısmında irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/240 Esas sayısında dava açılmıştır;

Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. (TEDAŞ) olduğu, davalıların30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptaldavası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemeleri halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, davalıların yukarıda yazılı şeklinde idari yargıda iptal davası açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, duruşmanın 02/07/2024 tarihinde saatinde Köyceğiz Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve iş yapılacağı, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.26/04/2024