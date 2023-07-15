KOZAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 15 Temmuz 2023

ESAS NO: 2022/2065

Adana İli, Kozan ilçesi, Arslanlı Mahallesi, cilt no:17, hane no:66'da nüfusa kayıtlı Yüksel ve Kamile'den olma Kozan-12.07.1964 D.lu. 13609280346 T.C. Kimlik numaralı İDRİS TOPALOĞLU'nun mirası yasal mirasçılarının tümütarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 621. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 10/05/2023