KÜÇÜKÇEKMECE 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/5 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mah. Dereköy Mevkii, 562 Ada 2 Parsel, M1 Blok, Zemin Kat,A Blok 3Nolu Bağımsız Bölüm, Bağımsız Bölüm Nitelik Mesken

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmaz 2 oda, 1 salon mutfak, hol antre ve banyodan müteşekkil olduğu,oda ve salon taban alanları lamine parke, ara ıslak gibi yerlerin taban anları seramikmeskensatenboyalı, kartonpiyerli, elektriği, suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemli mutfak dolapları akrilikkapaklımutfakdolaplarıtezgahı granit tezgahla dolap arası fayans olduğu, brüt 127m2 alanlı olduğu anlaşılmıştır.

Taşınmazın Son İmar Durumu :İstanbul ili, Başakşehir2. KısımMah. Hoşdere Mevkii 562 ada, 2 parsel bugün itibariyle 1/1000 ölçekli 15/05/2011 t.t'li Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii,DereköyÇiftliği MevkiileriRevizyonUygulamaİmar Planıkapsamında E: 1,50 olmak üzere Blok nizam Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:17 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:17

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:17 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği :İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mah. 2904 Ada, 23 Parsel, 1. Kat, 44 Nolu Bağımsız Bölüm, Bağımsız Bölüm nitelik Sanayi Tipi İmalathane

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın Zemin Kat+3 normal kattan oluşan bir işhanı olduğu ve içerisinde birçok işyerinin mevcut olduğu,taşınmazBerkan Dekorasyon adı altında askı üretimi yapan bir imalathane olduğu, imarethanenin içindeüretim yapmak için makinalar ve malzemeler olduğu,zeminler şapsız duvarlar kaba sıvalıdır. Taşınmazın 100 m2 olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Taşınmaz ZeytinburnuUygulama İmar Planında bir kısım Ticaret Hizmet Konut lejantında bir kısım yolu alanında kalmaktadır.Palan üstündeki gösterimler farklı olsa da subasmakotunun üstünde en çok 15 katlıdır.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:09/ Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:09

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:09 / Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:09

15/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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