KÜÇÜKÇEKMECE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/142 Esas

DAVACI: BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DAVALI: ALİ GİRİTLİOGLU

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sonucu belirtilen davalı Ali Giritlioglu'nun her türlü araştırmaya rağmen adresinin tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden;

DAVA;

Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; Olimpiyat Parkı Alanında mülkiyeti kısmen Hazineye ait olan parsellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edildiğini, tahsisli parsellerin içinde mülkiyetleri Hazineye ait olmayan ve Genel Müdürlük'e tahsisli olmayan özel şahıslara ait küçük parsellerin bulunduğunu, bu durumun tahsisli parsellerin bir bütün olarak ve etkin şekilde kullanımına engel teşkil etmesinden dolayı Genel Müdürlük'e tahsisin mevcut durumu ile kamu yararı amacına ulaşmayı sağlamaktan uzak kaldığını, kamu yararı amacı sağlanabilmesi için belirtilen sorunların çözüme kavuşturulması amacı ile Başakşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu arasında 17/10/2016 tarihli protokolün imzalandığını, taraflarca kamu maliyeti açısından en uygun yolun bu işlemlerin Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmesinin kararlaştırıldığını, protokol kapsamında kamulaştırma işlemleri 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanamadığından bahse konu protokolün kamulaştırma sahasındaki kamulaştırma işlemlerinin belediyece tamamlanabilmesi için 18/06/2021 tarihli ek protokol ile 31/12/2023 tarihine kadar uzatıldığını, Başakşehir Belediye Encümeni'nin 20/08/2020 tarih ve 312 sayılı kararına istinaden protokolde belirtilen ihtilafların köklü ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasındaki yüksek kamu yararının gerçekleştirilmesi amacı ile Başakşehir Belediye Başkanlığınca Olimpiyat Parkı Alanı'nda yer alan özel mülkiyete konu bir çok taşınmazla davalının maliki olduğu taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiğini ve Kamulaştırma Kanunu'na uygun olarak kıymet takdir komisyonu oluşturularak kamulaştırılacak taşınmazın bedelinin tespit edildiğini, yapılan adres araştırmaları neticesinde adresi tespit edilebilen maliklerin adreslerine uzlaşma davetiyesi gönderilerek uzlaşma görüşmesi yapmaya davet edildiğini, protokol kapsamında kalan bir kısım parsel maliki ile kıymet takdir raporu neticesinde belirlenen bedel üzerinden uzlaşma sağlandığını, geriye kalan taşınmaz maliklerine de uzlaşmaya davet mektubu gönderilmiş ise de uzlaşma sağlanamadığını belirterek, Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi mucibince satın alma usulü ile kamulaştırılamayan dava konusu İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 1824 parsel sayılı mülkiyeti davalıya ait taşınmazın Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi mucibince kamulaştırılmasına ve takyidatların bedele yansıtılması neticesinde her türlü takyidattan ari şekilde Başakşehir Belediye Başkanlığı adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava edildiğinden, mahkememizce düzenlenen 02/05/2023 tarihli tensip zaptında; Davanın basit yargılama usulüne tabi olduğuna, tensip tutanağının davacıya, tensip tutanağı ile birlikte dava dilekçesinin ve varsa eklerinin ise HMK 122. maddesi uyarınca davalı tarafa tebliğine, davalı tarafa, dava dilekçesinin eline ulaştığı tarihten itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, ilk itirazları var ise yine bu süre içerisinde mahkememize bildirmesi, eğer delil gösterecek ise dayandığı delilleri ve hangi delili hangi vakıanın ispatı için gösterdiğini açıkça belirtmesi, dayandığı vakıaları somutlaştırması, elinde bulunan delilleri cevap dilekçesine eklemesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için ise bunların bulunabilmesini sağlayacak bilgilere dilekçesinde yer vermesi gerektiğinin ihtar edilmesine, dava konusu, İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 1824 parsel de kayıtlı taşınmazın imar durumunun, m2 birim fiyatının, emlak beyannamesi örneğinin, taşınmaz üzerinde bina bulunması halinde bununla ilgili imar işlem dosyası ile; dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti için emsal taşınmazların emlak vergisine esas olan m2 değerlerinin ilgili belediyeden istenilmesine, İstanbul Kadastro Müdürlüğünden dava konusu taşınmazın çap krokisinin istenilmesine, taraflara, emsallerini bildirmek üzere 2 haftalık süre verilmesine, emsal bildirilmesi halinde emsal taşınmazların yukarıda gösterilen nitelikte listeleri ve m2 değerlerinin ilgili kurumlardan istenilmesine, dava konusu taşınmazın bütün takyidatları ile birlikte tapu kaydının ve dava tarihi itibariyle (27/04/2023) taşınmazın bulunduğu yere yakın yerlere ilişkin olmak üzere özel amacı olmayan emsal satışlarla ilgili listenin gönderilmesi için tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, ön inceleme duruşmasının yapılarak yeni duruşmanın 14/05/2024 günü saat 09:55 bırakılmasına karar verildiğinden,

Belirtilen davalı adına tebliğ yerine geçmek suretiyle dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar ve ilan olunur. 23/02/2024