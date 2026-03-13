T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/47 Esas

Davacı, HÜLYA ZÜMRÜTTAŞ ile Davalı, SABAHAT EFE arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Verilen ara karar gereğince; ÇANAKKALE ili, BİGA ilçesi, AŞAĞIDEMİRCİ mah/köy, 27 Cilt, 95 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve REDİFE oğlu/kızı, 01/07/1942 dogumlu, 19468686930 T.C. Kimlik numaralı tanımadıkları iddiası ile gaiplik kararı istenilen SABAHAT EFE'yi gören bilen duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden 2 ay içerisinde mahkememizin 2025/47 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, M.K. Nun 33 mad. Gereğince ilan olunur. 21.01.2026