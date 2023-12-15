Yayınlanma: 15 Aralık 2023

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ

25 ADET ATM KABİNİ KURULUMU İÇİN KAMUSAL ALANLARIN KİRALAMA İHALESİ

İLÇESİ / MEVKİİ CİNSİ YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT (%3) KİRA SÜRESİ ŞARTNAME BEDELİ Küçükçekmece/ İlçe Sınırları ATM Kurulum Alanları 2.500.000,00 TL +KDV 225.000,00 TL 3 Yıl 2.500,00 TL

1) Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından; 25 (yirmibeş) adet ATM cihazı kabini kurulumu için Küçükçekmece Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında bulunan kamusal alanlar 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. İhale, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle aşağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

2) İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

Belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) Gerçek Kişilerden:

1- İhalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay içinde alınmış olmak ve belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, ikametgâh belgesi ile nüfus cüzdan sureti.

2- Noter tasdikli imza beyannamesi,

3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26.maddesine uygun olarak hazırlanacak süresiz geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- İlgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7- İhalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay içinde alınmış olmak ve belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ve Küçükçekmece Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

8- İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Küçükçekmece Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı.

9- İstekliler tarafından onaylı "İdari Şartname" ve bedelinin ödendiğine dair tahsilat alındısı.

10- İhaleye katılacaklar; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 3 (üç) adet ve en az 3 (üç) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaktır.

11- İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 30.000.000,00 TL (otuzmilyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır.

12- İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya ATM yeri kullanımı işinde toplam 9.000.000,00 TL (dokuzmilyon Türk lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi, bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak banka veya bankalarla gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bankalar ile gerçekleştirilen kiralama işleri ilgili olarak sözleşmeler veya ATM yeri kiralanmasına ilişkin “kira faturaları” veya bankalar tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi ibraz edilmelidir. Yüklenici iş bu belgelerden herhangi birini “belirtilen tutarı sağlamak koşulu ile” kullanabilir.

B) Tüzel Kişilerden:

1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Noter tasdikli imza sirküleri, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26.maddesine uygun olarak hazırlanacak geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

6- İhalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay içinde alınmış olmak ve belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ve Küçükçekmece Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

7- İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Küçükçekmece Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı.

8- İstekliler tarafından onaylı "İdari Şartname" ve bedelinin ödendiğine dair tahsilat alındısı.

10- İhaleye katılacaklar; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 3 (üç) adet ve en az 3 (üç) yıl süreli Kamu Kurum veya Belediye ATM yeri kiralama/işletme ihalesine girdiği ve sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaktır.

11- İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 30.000.000,00 TL (otuzmilyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır.

12- İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya ATM yeri kullanımı işinde toplam 9.000.000,00 TL (dokuzmilyon Türk lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi, bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak banka veya bankalarla gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bankalar ile gerçekleştirilen kiralama işleri ilgili olarak sözleşmeler veya ATM yeri kiralanmasına ilişkin “kira faturaları” veya bankalar tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi ibraz edilmelidir. Yüklenici iş bu belgelerden herhangi birini “belirtilen tutarı sağlamak koşulu ile” kullanabilir.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

D) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

3) Katılımcılar, ihaleye ait şartnameyi Gelirler Müdürlüğünden 2.500,00 TL’lik makbuz karşılığında temin edebileceklerdir.

4) İhaleye katılacaklar, geçici teminatı nakit olarak yatırmak istediklerinde Gelirler Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile bedelleri yatırabilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Geçici Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıması gerekmektedir.

5) Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şart olup vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) İhale 26/12/2023 tarihinde saat 10:00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.

İlan olunur.