KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İSTANBUL İLİ, BAŞAKŞEHİR İLESİ, İKİTELLİ 1 MAHALLESİ, 376 ADA 1 PARSEL KAYITLI 24,007,62 M2 YÜZÖLÇÜMLÜARSA NİTELİĞİNDEKART İRTİFAKI ZEMİN TİPLİ F6 BLOK 3. KATMESKEN NİTELİĞİNDE 15 NUMARAL BAĞIMSIZ BÖLÜM

Yüzölçümü : 24.007,62 m2

Arsa Payı : 1/340

Taşınmazın Son İmar Durumu : 1/1000 ölçekli " 28.06.1993 t.t'li İkitelli Göçmen(soydaş)Konutları Yerleşmesi Mevzii İmar Planıkapsamında konut alanında kalmakta olup, KAKS: 1.00, Hmax:15.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarındayapılaşma haizdir.

Taşınmaz Hali Hazır Durumu : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, Deliorman Caddesi, No:2/A adresinde mevcut tapunun 376 ada 1 parsel sayılıarsa üzerinde birden çok B.A.K yapıların mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan mesken F6 Blok 3. kat 15 nolu meskendir. Mesken :2 oda |salon , mutfak , banyo , wc , hol , balkon ve antreden müteşekkil olup meskenin oda ve salon taban alanları marley kaplama ,mutfak dolapları çok eski beyaz mobilya tezgah Mermer, karo mozaik kaplama,banyo seramik kaplama , mesken beyaz badana boyalı, meskenin kapı ve kasaları ahşap kapı , meskenin dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen ,doğalgaz tesisat yok, elektrik suyu mevcut olduğu tespit edilmiştir. Mimari Projeye göre meskenin net54 m2 brüt62 m2 olduğu tespit edilmiştir. Meskenin çok

bakımsız ve eski olduğu görülmüştür. Binanın 1997 ve 2003 tarihinde ruhsat aldığı yapının 2. Sınıf bir yapı olduğu tespit edilmiştir. Meskenin bir site içerisinde olduğu görülmüştür.

Kıymeti : 2.610.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir. " 2510 Sayılı Yasaya Göre 10 Yıl Takyitlidir" şerhi ile satılacaktır

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 13:47

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 13:47

12/06/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.