KUŞADASI BELEDİYE BŞK.

Yayınlanma: 17 Ağustos 2023

AYDIN İLİ, KUŞADASI İLÇESİ, TÜRKMEN MAHALLESİ 127 ADA, 4 VE 6 NO'LU PARSELLER ÜZERİNE KUŞADASI SPOR VE YAŞAM MERKEZİ PROJESİ KAPSAMINDA 30 YILSÜRELİ SINIRLI AYNİ HAK TESİS EDİLMESİ YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

MADDE 1- İHALENİN KONUSU:

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesinde mevcut imar planına göre BL5 Ticaret ve Spor ve Rekreasyon alanında kalan 127 ada 4 ve 6 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde; Kuşadası Spor ve Yaşam Merkezi Projesi kapsamında idare tarafından hazırlatılan Avan projesi ve teknik şartnamelere uygun olarak yüklenicinin hazırlayacak olduğu uygulama projelerinin İdarenin uygun görüşü alındıktan ve İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün ruhsatlandırmasından sonra yapılması planlanan işin, yüklenici tarafından inşa edilmesi ve proje kapsamında inşa edilecek 127 Ada 4 Parsel üzerine 1 bodrumlu beş katlı 2 Dükkân 24 adet Ofis, 127 Ada 6 Parsel üzerine -1 katlı 273 araçlık kapalı otopark, Çok Amaçlı Spor Salonu, Engelsiz Yaşam Merkezi, Buz Pateni Alanı, 3 adet Ticari Ünite olmak üzere iki parsel üzerine yaklaşık 15.423,77 m2 lik inşaatın yapımı 30 (otuz) yıl süre ile işletilmesi, işletmelerden ihale sonucunda kesinleşen bedel üzerinden üst kullanım bedeli alınması ve işletme süresi sonunda taşınmaz üzerindeki bütün yapılar ve demirbaşlar ile birlikte sağlam olarak kullanılır vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye teslim edilmesi şartıyla taşınmaz üzerine yüklenici lehine sözleşme tarihinden itibaren 30(otuz) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilmesi.

MADDE 2- İHALEYE KONU İŞİN SÜRELERİ VE YER TESLİMİ:

2.1. İnşaat Süresi: Yer teslim tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) aydır.

2.2. Sınırlı Ayni Hak Süresi: Sözleşme tarihinden itibaren 30 (otuz) yıldır.

2.3. Yer Teslim Süresi: Sözleşme imzalanmasından sonra en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Emlak İstimlak Müdürlüğünce yer teslimi yapılacaktır.

2.4. Yer teslim tarihinden itibaren yüklenici tarafından inşaata başlanacak ve inşaat 36 (otuzaltı) ay içinde bitirilecektir. Bu süre, sınırlı ayni hakla belirlenen 30 (otuz) yıllık süreye dâhildir. Sözleşme tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) ay üst kullanım bedeli tahsil edilmeyecektir. Ancak inşaat 36 aydan önce bitirilmesi durumunda yapı kullanma ruhsatının alındığı tarihten itibaren peşin olarak üst kullanım bedeli alınmaya başlanılacaktır.

2.5. İhale ve sınırlı ayni hak tesisinden doğan ya da doğacak olan her türlü vergi, resim, harç, ücret ve bilumum tüm giderlerin ödenmesi yükleniciye aittir. Yüklenici bu giderlerle ilgili olarak idareden herhangi bir hak ve bedel talebinde bulunamaz.

MADDE 3- İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ:

3.1. İnşa edilecek tesisin yaklaşık maliyeti: 124.296.133,24 TL+KDV

3.2. İhaleye esas tahmini yıllık üst kullanım bedeli: 2.800.000,00 TL+KDV

3.3. İhaleye konu Kuşadası Spor ve Yaşam Merkezi inşaatı, İdarece hazırlanan Avam Proje ve Teknik Şartnamelere uygun olarak, Yüklenici tarafından hazırlanacak uygulama projelerine göre yapılacaktır. Yapım bedelinin, yaklaşık maliyeti aşması durumunda, Yüklenici tarafından İdareden herhangi bir hak, bedel, zarar ve ziyan talep edilmeyecektir.

MADDE 4- İHALE YERİ, İHALE TARİH VE SAATİ, İHALE USULÜ, ŞARTNAME BEDELİ:

4.1. İhalenin Yapılacağı Yer: Kuşadası Belediyesi, Encümen Salonu

4.2. İhale Tarih ve Saati: 20.07.2023 tarih ve 1785 Karar numaralı Encümen kararı ile 31.08.2023 tarihinde, saat 10.00’da yapılacaktır.

4.3. İhale Usulü: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. İhalede, istekliler ihaleye esas tahmini yıllık üst kullanım bedeli üzerinden teklifte bulunacaklar ve ihale en yüksek teklif verenin uhdesinde kalacaktır.

4.4. Şartname Bedeli: İhale Şartnamesi ve ekleri Kuşadası Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartnameyi satın almaları zorunludur.

MADDE 5 - TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER:

5.1. İhaleye teklif verecekler, ihale zarflarını, Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda en geç ihale günü olan 31.08.2023 tarih ve saat 10.00’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarfları tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 31.08.2023 tarih ve saat 10.00’a kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmelerde idare sorumlu değildir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

Madde 6 - İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:

6.1. Gerçek Kişiler

a) Nüfus cüzdan fotokopisi.

b) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Kanuni ikametgâh belgesi.

d) Noter tasdikli imza beyannamesi.

6.2. Tüzel Kişiler

a) İlgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler.

c) Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

6.3. Ortak Belgeler

a) Şartname alındı makbuzu.

b) Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair makbuzların aslı veya süresiz teminat mektupları.

c) Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.

d) 2886 sayılı devlet ihale Kanuna ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair taahhütname.

e) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.

f) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.

g) İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.

ğ) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge. (Belge örneği Şartname ekindedir.)

h) Teknik Personel Taahhütnamesi

Şantiye Şefi: Bir (1) adet en az Beş (5) yıl deneyimli İnşaat Mühendisi veya Mimar

ı) Yapı Müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik kapsamında en az D1 Gurubu müteahhitlik belgesi olmak zorundadır.

i) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

j) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

k) İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY/PKK vb. silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanacaktır.

MADDE 7- İHALEYE İŞ ORTAKLIĞI OLARAK TEKLİF VERİLMESİ:

7.1. Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin 6. Maddede istenen belgeleri temin etmeleri. Ayrıca yapı müteahhitliği iş ortaklığı genel şartlarına uymak zorundadır.

7.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı aynı zarf içinde sunmaları zorunludur

MADDE 9- TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

9.1. Geçici Teminat: İstekliler, 30 (otuz) yıllık üst kullanım bedeli olan 84.000.000,00 TL’nin %3’ünden (2.520.000,00 TL’den) az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9.2. Kesin Teminat: Yüklenici, ihale sonucunda belirlenen 30(otuz) yıllık üst kullanım bedelinin en az %6'sı oranında kesin teminatı sözleşme imzalanmadan önce verecektir.

9.3. Ek kesin Teminat: İnşaat yapım maliyeti olan 124.296.133,24 TL+KDV ‘nin %6’ sı oranında 7.457.768.00 TL kesin teminatı sözleşme imzalanmadan önce verecektir

9.4. Geçici ve kesin teminatların banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda, teminat mektupları süresiz olacaktır.

9.5. Geçici ve kesin teminata ilişkin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk parası, (Teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, Belediye veznesine veya Belediyesi banka hesabına yatırıldıktan sonra alınan makbuz asıllarından biri, doğrudan ihale dosyasına konulacaktır.)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26 ncı ve 27 nci maddelerine uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz limit içi genel müdürlükçe teyitli teminat mektupları, (Teminat mektupları doğrudan ihale dosyasına konulacaktır. Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir)

c) Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), ihaleye katılmak için bu belge verilecekse Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına konulacaktır.)

ç) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kont garantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Kesin teminat, her yıl yenilenen üst kullanım bedelleri dikkate alınarak güncellenir.

MADDE 10 - İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır

MADDE 11 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.