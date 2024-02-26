Yayınlanma: 26.02.2024 - 00:01

T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Gaybiefendi Mah. 222 ada 10 parsel (İfrazen 222 ada A1 parsel) 5.006,00 m2yüz ölçümlü Tarla

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 151,17 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 136.953,00-TL

MALİK BİLGİLERİ : Süleyman Çakır ve müşterekleri

KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediyesi

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2024/87 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 18/04/2024 günü saat 15.20'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.