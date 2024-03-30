Yayınlanma: 30.03.2024 - 00:01

KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Kütahya İli Damlalıkaraağaç Köyü 101 ada 886 ve 887 parsel 6.031,19 m2 yüz ölçümlü Tarla

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: Tamamı

TEKLİF EDİLEN BEDEL: 120.623,80-TL

MALİK BİLGİLERİ: Ahmet Aktaş

KAMULAŞTIRAN KURUM: Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2024/137 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 09/05/2024 günü saat 10.00'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.