Yayınlanma: 16 Ocak 2024

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/684

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBİLGİLERİ : Kütahya Merkez Mecidiye Mah., 25 Ada 301 Parsel, 42,95 m2 yüzölçümlü ve 303 Parsel, 228,94 m2 yüzölçümlü, Arsa Vasıflı Taşınmazlar

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 301 parsel için: 42,95 m2, 303 parsel için: 41,87 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 301 parsel için: 300.650,00-TL, 303 parsel için: 293.090,00-TL

MALİK BİLGİLERİ : Mithat KARACA ve diğerleri.

KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/684 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 17/04/2024 günü saat 09:50'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.