KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Kütahya ili Merkez ilçesi
ESAS NO
KÖYÜ
ADA
PARSEL
DAVALILAR
KAMULAŞTIRILACAK ALAN
KAMULAŞTIRMA
BEDELİ
2023/708
Parmakören
3487
48
Ali GÖRGÜLÜ ve diğerleri
553,26 m2 İrtifak
23.424,48-TL
2023/710
Parmakören
3487
63
Ebru ZENGİN ve diğerleri
46,01 m2 İrtifak
3.259,58-TL
2023/712
Parmakören
3529
1
Ali NAZLI ve diğerleri
211,80 m2 İrtifak
12.003,98 TL
2023/714
Kınık
141
19
Ahmet ZENGİN ve diğerleri
558 m2 İrtifak
2.829,56 TL
2023/716
Kınık
141
15
Fatih AK ve diğerleri
10,24 m2 Mülkiyet
451,28 m2 İrtifak
2.438,27 TL
2023/718
Kınık
141
16
Emine KAYAR
453,28 m2 İrtifak
2.390,47 TL
2023/720
Karaöz
107
124
Fatma ÇELEBİ
2.291,63 m2 İrtifak
13.015,17 TL
2023/722
Parmakören
3488
60
Emine CAMBAZOĞLU
24,21 m2 Mülkiyet
297,89 m2 İrtifak
18.131,19 TL
2023/724
Parmakören
3493
205
Emine YILDIZ
571,25 m2 İrtifak
28.218,48 TL
2023/726
Parmakören
3493
201
Süleyman mirasçıları
11,56 m2 Mülkiyet
585,78 m2 İrtifak
25.471,33 TL
2023/728
Parmakören
3493
198
Asım GÜMÜŞ ve diğerleri
2,41 m2 Mülkiyet
287,63 m2 İrtifak
12.123,30 TL
2023/730
Karaöz
107
134
Erol İPEK
1.820,39 m2 İrtifak
10.338,71 TL
2023/732
Kınık
137
172
Salih DÜLÜ ve Hacer DÜLÜ
14,17 m2 Mülkiyet
175,80 m2 İrtifak
969,39 TL
2023/734
Kınık
137
155
Fatma KILINÇ ve diğerleri
103,93 m2 İrtifak
376,43 TL
2023/736
Parmakören
3529
2
Ali GÜMÜŞ ve diğerleri
10,58 m2 Mülkiyet
432,36 m2 İrtifak
26.503,21 TL
2023/738
Kınık
141
11
Fatma DÜLÜ ve diğerleri
9,51 m2 Mülkiyet
2.081,59 m2 İrtifak
9.185,20 TL
2023/740
Kınık
143
12
Serkan KERİ ve diğerleri
312 m2 İrtifak
1.582,12 TL
2023/742
Kınık
142
28
İsa KÜNELİ ve diğerleri
372,09 m2 İrtifak
1.401,64 TL
2023/744
Kınık
141
8
Erol KAYAR ve diğerleri
127,54 m2 İrtifak
480,44 TL
2023/746
Parmakören
3493
188
Ayşe ERBAY ve diğerleri
163,09 m2 İrtifak
5.754,08 TL
2023/748
Parmakören
3488
59
Emine SER ve diğerleri
111,38 m2 İrtifak
6.312,57 TL
2023/750
Parmakören
3493
181
Fatma AK ve diğerleri
320,33 m2 İrtifak
15.822,47 TL
2023/752
Parmakören
3487
51
Ebru EMRE ve diğerleri
9,52 m2 Mülkiyet
201,68 m2 İrtifak
11.305,64 TL
2023/754
Kınık
141
25
Halit BOZKUŞ ve diğerleri
334,69 m2 İrtifak
1.260,76 TL
2023/756
Kınık
141
33
Emine KAYAR ve diğerleri
687,01 m2 İrtifak
3.483,75 TL
2023/758
Kınık
145
115
Ayşe ÇINAR ve diğerleri
9,52 m2 Mülkiyet
314,27 m2 İrtifak
1.731,56 TL
2023/760
Kınık
145
70
Ayşe BİKET ve diğerleri
349,12 m2 İrtifak
1.770,35 TL
2023/762
Kınık
148
8
Ayşe EM ve diğerleri
1.832,20 m2 İrtifak
9.660,66 TL
2023/764
Bozcahöyük
148
37
Abdurrahman EM ve diğerleri
375,28 m2 İrtifak
1.958,03 TL
2023/766
Kınık
145
145
Azime ÖĞ ve diğerleri
5,96 m2 Mülkiyet
886,75 m2 İrtifak
4.582,96 TL
2023/768
Kınık
145
167
Azime ŞEN ve diğerleri
133,44 m2 İrtifak
676,66 TL
2023/770
Kınık
145
132
Adem KÖSEM ve diğerleri
68,37 m2 İrtifak
247,64 TL
2023/772
Bozcahöyük
148
28
Ahmet KAYAR ve diğerleri
8,89 m2 Mülkiyet
1.236,75 m2 İrtifak
6.656,23 TL
2023/774
Kınık
141
18
Baki KÜNAK ve diğerleri
296,21 İrtifak
1.115,81 TL
2023/776
Kınık
145
142
Azime ÖĞ ve diğerleri
430,76 m2 İrtifak
1.872,26 TL
2023/778
Kınık
145
150
Ayşe KUMCU ve diğerleri
371,68 m2 İrtifak
1.884,75 TL
2023/780
Bozcahöyük
148
6
Zeliha GÖNÜL ve diğerleri
412,64 m2 İrtifak
1.554,41 TL
2023/782
Bozcahöyük
148
44
Mehmet Ali İŞLEK ve diğerleri
839,01 m2 İrtifak
4.424,71 TL
2023/784
Kınık
143
13
Aliye KÜLEN ve diğerleri
8,89 m2 Mülkiyet
764,45 m2 İrtifak
4.005,17 TL
Davacı TEDAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 17/04/2024 günü saat 09:55'ten itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.