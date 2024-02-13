KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13.02.2024 - 00:01

T.C. KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO

KÖYÜ

ADA

PARSEL

DAVALILAR

KAMULAŞTIRILACAK ALAN

KAMULAŞTIRMA

BEDELİ

2023/708

Parmakören

3487

48

Ali GÖRGÜLÜ ve diğerleri

553,26 m2 İrtifak

23.424,48-TL

2023/710

Parmakören

3487

63

Ebru ZENGİN ve diğerleri

46,01 m2 İrtifak

3.259,58-TL

2023/712

Parmakören

3529

1

Ali NAZLI ve diğerleri

211,80 m2 İrtifak

12.003,98 TL

2023/714

Kınık

141

19

Ahmet ZENGİN ve diğerleri

558 m2 İrtifak

2.829,56 TL

2023/716

Kınık

141

15

Fatih AK ve diğerleri

10,24 m2 Mülkiyet

451,28 m2 İrtifak

2.438,27 TL

2023/718

Kınık

141

16

Emine KAYAR

453,28 m2 İrtifak

2.390,47 TL

2023/720

Karaöz

107

124

Fatma ÇELEBİ

2.291,63 m2 İrtifak

13.015,17 TL

2023/722

Parmakören

3488

60

Emine CAMBAZOĞLU

24,21 m2 Mülkiyet

297,89 m2 İrtifak

18.131,19 TL

2023/724

Parmakören

3493

205

Emine YILDIZ

571,25 m2 İrtifak

28.218,48 TL

2023/726

Parmakören

3493

201

Süleyman mirasçıları

11,56 m2 Mülkiyet

585,78 m2 İrtifak

25.471,33 TL

2023/728

Parmakören

3493

198

Asım GÜMÜŞ ve diğerleri

2,41 m2 Mülkiyet

287,63 m2 İrtifak

12.123,30 TL

2023/730

Karaöz

107

134

Erol İPEK

1.820,39 m2 İrtifak

10.338,71 TL

2023/732

Kınık

137

172

Salih DÜLÜ ve Hacer DÜLÜ

14,17 m2 Mülkiyet

175,80 m2 İrtifak

969,39 TL

2023/734

Kınık

137

155

Fatma KILINÇ ve diğerleri

103,93 m2 İrtifak

376,43 TL

2023/736

Parmakören

3529

2

Ali GÜMÜŞ ve diğerleri

10,58 m2 Mülkiyet

432,36 m2 İrtifak

26.503,21 TL

2023/738

Kınık

141

11

Fatma DÜLÜ ve diğerleri

9,51 m2 Mülkiyet

2.081,59 m2 İrtifak

9.185,20 TL

2023/740

Kınık

143

12

Serkan KERİ ve diğerleri

312 m2 İrtifak

1.582,12 TL

2023/742

Kınık

142

28

İsa KÜNELİ ve diğerleri

372,09 m2 İrtifak

1.401,64 TL

2023/744

Kınık

141

8

Erol KAYAR ve diğerleri

127,54 m2 İrtifak

480,44 TL

2023/746

Parmakören

3493

188

Ayşe ERBAY ve diğerleri

163,09 m2 İrtifak

5.754,08 TL

2023/748

Parmakören

3488

59

Emine SER ve diğerleri

111,38 m2 İrtifak

6.312,57 TL

2023/750

Parmakören

3493

181

Fatma AK ve diğerleri

320,33 m2 İrtifak

15.822,47 TL

2023/752

Parmakören

3487

51

Ebru EMRE ve diğerleri

9,52 m2 Mülkiyet

201,68 m2 İrtifak

11.305,64 TL

2023/754

Kınık

141

25

Halit BOZKUŞ ve diğerleri

334,69 m2 İrtifak

1.260,76 TL

2023/756

Kınık

141

33

Emine KAYAR ve diğerleri

687,01 m2 İrtifak

3.483,75 TL

2023/758

Kınık

145

115

Ayşe ÇINAR ve diğerleri

9,52 m2 Mülkiyet

314,27 m2 İrtifak

1.731,56 TL

2023/760

Kınık

145

70

Ayşe BİKET ve diğerleri

349,12 m2 İrtifak

1.770,35 TL

2023/762

Kınık

148

8

Ayşe EM ve diğerleri

1.832,20 m2 İrtifak

9.660,66 TL

2023/764

Bozcahöyük

148

37

Abdurrahman EM ve diğerleri

375,28 m2 İrtifak

1.958,03 TL

2023/766

Kınık

145

145

Azime ÖĞ ve diğerleri

5,96 m2 Mülkiyet

886,75 m2 İrtifak

4.582,96 TL

2023/768

Kınık

145

167

Azime ŞEN ve diğerleri

133,44 m2 İrtifak

676,66 TL

2023/770

Kınık

145

132

Adem KÖSEM ve diğerleri

68,37 m2 İrtifak

247,64 TL

2023/772

Bozcahöyük

148

28

Ahmet KAYAR ve diğerleri

8,89 m2 Mülkiyet

1.236,75 m2 İrtifak

6.656,23 TL

2023/774

Kınık

141

18

Baki KÜNAK ve diğerleri

296,21 İrtifak

1.115,81 TL

2023/776

Kınık

145

142

Azime ÖĞ ve diğerleri

430,76 m2 İrtifak

1.872,26 TL

2023/778

Kınık

145

150

Ayşe KUMCU ve diğerleri

371,68 m2 İrtifak

1.884,75 TL

2023/780

Bozcahöyük

148

6

Zeliha GÖNÜL ve diğerleri

412,64 m2 İrtifak

1.554,41 TL

2023/782

Bozcahöyük

148

44

Mehmet Ali İŞLEK ve diğerleri

839,01 m2 İrtifak

4.424,71 TL

2023/784

Kınık

143

13

Aliye KÜLEN ve diğerleri

8,89 m2 Mülkiyet

764,45 m2 İrtifak

4.005,17 TL

Davacı TEDAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 17/04/2024 günü saat 09:55'ten itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No: ILN01981107