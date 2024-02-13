Yayınlanma: 13.02.2024 - 00:01

T.C. KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR KAMULAŞTIRILACAK ALAN KAMULAŞTIRMA BEDELİ 2023/708 Parmakören 3487 48 Ali GÖRGÜLÜ ve diğerleri 553,26 m2 İrtifak 23.424,48-TL 2023/710 Parmakören 3487 63 Ebru ZENGİN ve diğerleri 46,01 m2 İrtifak 3.259,58-TL 2023/712 Parmakören 3529 1 Ali NAZLI ve diğerleri 211,80 m2 İrtifak 12.003,98 TL 2023/714 Kınık 141 19 Ahmet ZENGİN ve diğerleri 558 m2 İrtifak 2.829,56 TL 2023/716 Kınık 141 15 Fatih AK ve diğerleri 10,24 m2 Mülkiyet 451,28 m2 İrtifak 2.438,27 TL 2023/718 Kınık 141 16 Emine KAYAR 453,28 m2 İrtifak 2.390,47 TL 2023/720 Karaöz 107 124 Fatma ÇELEBİ 2.291,63 m2 İrtifak 13.015,17 TL 2023/722 Parmakören 3488 60 Emine CAMBAZOĞLU 24,21 m2 Mülkiyet 297,89 m2 İrtifak 18.131,19 TL 2023/724 Parmakören 3493 205 Emine YILDIZ 571,25 m2 İrtifak 28.218,48 TL 2023/726 Parmakören 3493 201 Süleyman mirasçıları 11,56 m2 Mülkiyet 585,78 m2 İrtifak 25.471,33 TL 2023/728 Parmakören 3493 198 Asım GÜMÜŞ ve diğerleri 2,41 m2 Mülkiyet 287,63 m2 İrtifak 12.123,30 TL 2023/730 Karaöz 107 134 Erol İPEK 1.820,39 m2 İrtifak 10.338,71 TL 2023/732 Kınık 137 172 Salih DÜLÜ ve Hacer DÜLÜ 14,17 m2 Mülkiyet 175,80 m2 İrtifak 969,39 TL 2023/734 Kınık 137 155 Fatma KILINÇ ve diğerleri 103,93 m2 İrtifak 376,43 TL 2023/736 Parmakören 3529 2 Ali GÜMÜŞ ve diğerleri 10,58 m2 Mülkiyet 432,36 m2 İrtifak 26.503,21 TL 2023/738 Kınık 141 11 Fatma DÜLÜ ve diğerleri 9,51 m2 Mülkiyet 2.081,59 m2 İrtifak 9.185,20 TL 2023/740 Kınık 143 12 Serkan KERİ ve diğerleri 312 m2 İrtifak 1.582,12 TL 2023/742 Kınık 142 28 İsa KÜNELİ ve diğerleri 372,09 m2 İrtifak 1.401,64 TL 2023/744 Kınık 141 8 Erol KAYAR ve diğerleri 127,54 m2 İrtifak 480,44 TL 2023/746 Parmakören 3493 188 Ayşe ERBAY ve diğerleri 163,09 m2 İrtifak 5.754,08 TL 2023/748 Parmakören 3488 59 Emine SER ve diğerleri 111,38 m2 İrtifak 6.312,57 TL 2023/750 Parmakören 3493 181 Fatma AK ve diğerleri 320,33 m2 İrtifak 15.822,47 TL 2023/752 Parmakören 3487 51 Ebru EMRE ve diğerleri 9,52 m2 Mülkiyet 201,68 m2 İrtifak 11.305,64 TL 2023/754 Kınık 141 25 Halit BOZKUŞ ve diğerleri 334,69 m2 İrtifak 1.260,76 TL 2023/756 Kınık 141 33 Emine KAYAR ve diğerleri 687,01 m2 İrtifak 3.483,75 TL 2023/758 Kınık 145 115 Ayşe ÇINAR ve diğerleri 9,52 m2 Mülkiyet 314,27 m2 İrtifak 1.731,56 TL 2023/760 Kınık 145 70 Ayşe BİKET ve diğerleri 349,12 m2 İrtifak 1.770,35 TL 2023/762 Kınık 148 8 Ayşe EM ve diğerleri 1.832,20 m2 İrtifak 9.660,66 TL 2023/764 Bozcahöyük 148 37 Abdurrahman EM ve diğerleri 375,28 m2 İrtifak 1.958,03 TL 2023/766 Kınık 145 145 Azime ÖĞ ve diğerleri 5,96 m2 Mülkiyet 886,75 m2 İrtifak 4.582,96 TL 2023/768 Kınık 145 167 Azime ŞEN ve diğerleri 133,44 m2 İrtifak 676,66 TL 2023/770 Kınık 145 132 Adem KÖSEM ve diğerleri 68,37 m2 İrtifak 247,64 TL 2023/772 Bozcahöyük 148 28 Ahmet KAYAR ve diğerleri 8,89 m2 Mülkiyet 1.236,75 m2 İrtifak 6.656,23 TL 2023/774 Kınık 141 18 Baki KÜNAK ve diğerleri 296,21 İrtifak 1.115,81 TL 2023/776 Kınık 145 142 Azime ÖĞ ve diğerleri 430,76 m2 İrtifak 1.872,26 TL 2023/778 Kınık 145 150 Ayşe KUMCU ve diğerleri 371,68 m2 İrtifak 1.884,75 TL 2023/780 Bozcahöyük 148 6 Zeliha GÖNÜL ve diğerleri 412,64 m2 İrtifak 1.554,41 TL 2023/782 Bozcahöyük 148 44 Mehmet Ali İŞLEK ve diğerleri 839,01 m2 İrtifak 4.424,71 TL 2023/784 Kınık 143 13 Aliye KÜLEN ve diğerleri 8,89 m2 Mülkiyet 764,45 m2 İrtifak 4.005,17 TL