KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:00

KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ

İHALE İLANI

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmazlar, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde inşa edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazların;

1. Taşınmaz Adı-Niteliği Afyonkarahisar-Merkez İlçesi Selçuklu Mahallesi, 5231 ada, 2 Parsel, 25 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi. Il'i Afyonkarahisar İlçesi Merkez Mahallesi Selçuklu Cadde-Sk.-Mevkii 1401. Sokak Ada 5231 Parsel 2 Yüzölçümü (m2) 70,00 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Vakıflar Genel Müdürlüğü Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Ticaret Alanı Tahmin Edilen Bedel 975.586 TL 49 KRŞ Asgari Aylık Kira Bedeli 1. yıl aylık 1.000-TL (Bintürklirası) 2. yıl aylık 15.000-TL (OnbeşbinTürkLirası) + 1 yılın TÜFE Artışı 3-19 yıl aylık önceki yılın kira bedelin Tüfe oranında artışı 20. yıl aylık rayiç değer belirlenmesi, 21-25 yıl aylık önceki yılın kira bedelin Tüfe oranında artışı Geçici Teminat 267 TL 60 KRŞ İhale Doküman Bedeli 750,00.-TL İhale Tarih ve Saati 26.11.2024-Saat: 10:30

2. Taşınmaz Adı-Niteliği Eskişehir-Mahmudiye İlçesi Doğanca Mahallesi, 151 ada, 1 parsel ve 152 ada, 1 Parsel, 26 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi. Il'i Eskişehir İlçesi Mahmudiye Mahallesi Doğanca Cadde-Sk.-Mevkii Ankara-Eskişehir Karayolu Ada 151-152 Parsel 1-1 Yüzölçümü (m2) 22.352,90 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Mera Vakfı Mahmud Han-ı Sani Bin Abdülhamid Han-ı Evvel Vakfı Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu İmar Plan Sınırları Dışında (“Akaryakıt ve Servis İstasyonu ile Dinlenme Tesisi” olarak imar planı yapılması yapılacaktır.) Tahmin Edilen Bedel 11.812.378 TL 78 KRŞ Asgari Aylık Kira Bedeli 1. yıl aylık 5.000-TL (BeşbinTürkLirası) 2. yıl aylık 5.000-TL (BeşbinTürkLirası) + TÜFE Artışı 3. yıl aylık 100.000-TL (YüzbinbinTürkLirası) + 2 yılın TÜFE Artışı 4. yıl aylık 100.000-TL (YüzbinTürkLirası) + 3 yılın TÜFE Artışı 5.-9. yıl aylık önceki yılın kira bedelin Tüfe oranında artışı 10. yıl bir önceki yılın kira bedeline % 75 artış yapılarak yapılarak bulunan kira beline TÜFE oranında artış yapılması 11.-26 yıl aylık önceki yılın kira bedelin Tüfe oranında artışı Geçici Teminat 354.371 TL 37 KRŞ İhale Doküman Bedeli 750,00.-TL İhale Tarih ve Saati 28.11.2024-Saat: 10:30

3. Taşınmaz Adı-Niteliği Kütahya-Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2955 ada, 1 Parsel, 36 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi. Il'i Kütahya İlçesi Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cadde-Sk.-Mevkii Şehir Albay Mehmet Nazım Bey Caddesi Ada 2955 Parsel 1 Yüzölçümü (m2) 10.789,00 m² (yaklaşık 4.770,00 m²) Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Yıldırım Beyazıt Vakfı Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Ticaret Alanı-Yeşil Alan Tahmin Edilen Bedel 116.857.661 TL 16 KRŞ Asgari Aylık Kira Bedeli 1. yıl aylık 10.000-TL (OnbinTürkLirası) 2. yıl aylık 10.000-TL (OnbinTürkLirası) + TÜFE Artışı 3. yıl aylık 10.000-TL (OnbinTürkLirası) + 2 yılın TÜFE Artışı 4. yıl aylık 151.000-TL (YüzbinTürkLirası) + 3 yılın TÜFE Artışı 5-14. yıl aylık önceki yılın kira bedelin Tüfe oranında artışı 15. yıl aylık önceki yılın kira bedeli + %50 + TÜFE Artışı 16-24. yıl aylık önceki yılın kira bedelin Tüfe oranında artışı 25. yıl aylık önceki yılın kira bedeli + %20 + TÜFE Artışı 26-36. yıl aylık önceki yılın kira bedelin Tüfe oranında artışı Geçici Teminat 729 TL 84 KRŞ İhale Doküman Bedeli 1.000,00.-TL İhale Tarih ve Saati 03.12.2024-Saat: 10:30







4. Taşınmaz Adı-Niteliği Kütahya-Merkez İlçesi Meydan Mahallesi, 928 ada, 2 Parsel, 30 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi. Il'i Kütahya İlçesi Merkez Mahallesi Meydan Cadde-Sk.-Mevkii - Ada 928 Parsel 2 Yüzölçümü (m2) 745,78 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Kargir Bina ve Arsası (Halihazırda Arsa) Vakfı Vakıflar Genel Müdürlüğü Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Sosyal Tesis Alanı Tahmin Edilen Bedel 32.972.389 TL 78 KRŞ Asgari Aylık Kira Bedeli 1. yıl aylık 3.000-TL (ÜçbinTürkLirası) 2. yıl aylık 3.000-TL (ÜçbinTürkLirası) 3. yıl aylık 34.000-TL (OtuzdörtbinTürkLirası)+2 yılın TÜFE Artışı 4-30. yıl aylık önceki yılın kira bedelin Tüfe oranında artışı Geçici Teminat 171 TL 70 KRŞ İhale Doküman Bedeli 750,00.-TL İhale Tarih ve Saati 05.12.2024-Saat: 10:30

ihale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cedit Mah. Adnan Menderes Bul. No:65 43030 Merkez/Kütahya Tlf. 0 274 223 64 76 e- mail :kutahya@vgm.gov.tr ihalenin Yapılacağı Adres Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cedit Mah. Adnan Menderes Bul. No:65 43030 Merkez/Kütahya

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar:

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri. Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve Saatine Kadar belirtilen adrese. Elden teslim etmeleri veya Posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a. İletişim Bilgi Formu; Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:l),

b. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c. İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde. Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d. Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e. Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2)veya geçici ve ek teminat bedelinin Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına Vakıflar Bankası Kütahya Şubesindeki TR85 0001 5001 5800 7309 6720 32 İBAN nolu İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f. Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g. Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek: 4)(Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h. İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi; Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış "(A) veya (D) grubu müteahhitlik karnesi (Mimar olup (B) grubu karnesi olanlar; karnelerindeki yazılı tutarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katsayılarıyla güncellenen değerinin 1/2'sini aşmayan büyüklükteki ihalelere katılabilirler) veya son 15 yıl içerisinde restorasyon veya onarım işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış (İş Deneyim Belgesi) veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir (Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi), İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin. son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde (İş Bitirme Belgesi),

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter tasdikli (Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi),

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış (İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi),

h.4. Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası veya İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).(Altyükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.)

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i. Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7)

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname. (Ek:11)

n) İç Zarf / Teklif Mektubu; Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8)sunmaları gerekmektedir,

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2.) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j), (l) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3.) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4.) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.) Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6.) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

7.) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

8.) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

9.) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

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