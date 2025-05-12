Yayınlanma: 12.05.2025 - 00:01

SAMSUN LADİK BELEDİYESİ'NDEN İHALE İLANI

2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 27/05/2025 Salı günü Ladik Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda tabloda bulunan araçların belirtilen saatlere uygun şekilde başlayarak ihale edilmesine karar verilmiştir. İsteklilerden aranacak belgeler: Geçici teminat mektubu, nüfus cüzdanı fotokopisi, kanuni ikametgâh adresi, belediyemizden alınacak olan borcu yoktur yazısıdır. Gerekli bilgileri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alabilirler.

ARAÇ SATIŞ İHALE TABLOSU