LADİK BELEDİYESİ
SAMSUN LADİK BELEDİYESİ'NDEN İHALE İLANI
2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 27/05/2025 Salı günü Ladik Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda tabloda bulunan araçların belirtilen saatlere uygun şekilde başlayarak ihale edilmesine karar verilmiştir. İsteklilerden aranacak belgeler: Geçici teminat mektubu, nüfus cüzdanı fotokopisi, kanuni ikametgâh adresi, belediyemizden alınacak olan borcu yoktur yazısıdır. Gerekli bilgileri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alabilirler.
ARAÇ SATIŞ İHALE TABLOSU
MODEL
MARKA
CİNS
MOTOR/ŞASE NO
MUHAMMEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE SAATİ
2005
HİDROMEK
KAZICI-YÜKLEYİCİ
RG38101U257867M/
359120539
1.300.000,00 TL
39.000,00 TL
10:30
2014
HİDROMEK
KAZICI-YÜKLEYİCİ
NM75147V207346X/
HMK1029TH3582449
2.300.000,00 TL
69.000,00 TL
10:45
2000
KOMATSU
YÜKLEYİCİ
26265632/
R50210
1.500.000,00 TL
45.000,00 TL
11:00
2007
140H
CATERPILLAR
0140HACCA03695
GREYDER
3PD19694
EDB07012/
2856403
1602196
5.500.000,00 TL
165.000,00 TL
11:15
2008
WOLKSWAGEN CRAFTER
OTOBÜS
BJM013174/ WV1ZZZ2EZ86025268
350.000,00 TL
10.500,00 TL
11:30
2006
ISUZU TURKUAZ
OTOBÜS
206758/
NNAMKA3LE02002051
500.000,00 TL
15.000,00 TL
11:45