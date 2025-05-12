LADİK BELEDİYESİ

Yayınlanma: 12.05.2025 - 00:01

SAMSUN LADİK BELEDİYESİ'NDEN İHALE İLANI

2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 27/05/2025 Salı günü Ladik Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda tabloda bulunan araçların belirtilen saatlere uygun şekilde başlayarak ihale edilmesine karar verilmiştir. İsteklilerden aranacak belgeler: Geçici teminat mektubu, nüfus cüzdanı fotokopisi, kanuni ikametgâh adresi, belediyemizden alınacak olan borcu yoktur yazısıdır. Gerekli bilgileri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alabilirler.

ARAÇ SATIŞ İHALE TABLOSU

MODEL

MARKA

CİNS

MOTOR/ŞASE NO

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

2005

HİDROMEK

KAZICI-YÜKLEYİCİ

RG38101U257867M/

359120539

1.300.000,00 TL

39.000,00 TL

10:30

2014

HİDROMEK

KAZICI-YÜKLEYİCİ

NM75147V207346X/

HMK1029TH3582449

2.300.000,00 TL

69.000,00 TL

10:45

2000

KOMATSU

YÜKLEYİCİ

26265632/

R50210

1.500.000,00 TL

45.000,00 TL

11:00

2007

140H

CATERPILLAR

0140HACCA03695

GREYDER

3PD19694

EDB07012/

2856403

1602196

5.500.000,00 TL

165.000,00 TL

11:15

2008

WOLKSWAGEN CRAFTER

OTOBÜS

BJM013174/ WV1ZZZ2EZ86025268

350.000,00 TL

10.500,00 TL

11:30

2006

ISUZU TURKUAZ

OTOBÜS

206758/

NNAMKA3LE02002051

500.000,00 TL

15.000,00 TL

11:45

#ilangovtr Basın No: ILN02219386