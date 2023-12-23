MAÇKA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 23 Aralık 2023

T.C. MAÇKA İCRA DAİRESİ İFLAS ALACAKLILARI EK SIRA CETVELİNİN İLANI

2022/1 İFLAS

Müflisin adı soyadı ve yerleşim yeri : Şılbırlar Gıda Ürünleri Ve Ambalaj Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi- 0811029414900010 -8110294149 MERKEZ MAH. CUMHURİYET CAD. EYÜP EFENDİ İŞ MERKEZİ Kapı No: 7 Daire No: 213 MAÇKA/TRABZON

Müflis masasına sıra cetvelinin ilanından sonra geç alacak kaydı yaptıran (17-18-19-20) numarada kayıtlı alacaklarla ilgili inceleme işlemi bitmiş olup İİK. nun 206. Ve 207.maddeleri gereğince düzenlenen ek sıra cetveli incelenmek üzere Maçka İcra Müdürlüğüne bırakılmıştır.

Sıraya ait şikayetlerin ilandan itibaren (7) gün içinde Maçka İcra Mahkemesine, alacağın esas ve miktarına ilişkin itiraz ve şikayetlerin de ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesine yapılması İ.İ.K. 235.maddesi gereğidir.

İ.İ.K.nun 166,232,234,235 maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.