MALATYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 14.06.2024 - 00:01

T.C. MALATYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2022/59

Karar No: 2023/281

Mahkememizin yukarıda esas-karar numarası yazılı dosyasında Hırsızlık Suçundan 21/11/2023 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2-h-2, 62/1, 53/1 maddeleri uyarınca 4 YIL 2 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Yaşar ve Fadime kızı , 02/11/1992 Malatya doğumlu Özge ÖZKAYA tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

HÜKÜN ÖZETİ:

1-Sanık Özge ÖZKAYA'nın TCK'nun 142/2-h-2, 62/1, 53/1 maddeleri uyarınca4 YIL 2 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına

Dair, sanığın iş bu gazetenin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf hakkının olduğu, itiraz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ve infaza verileceği hususunun,

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde yayınlanan bir gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİGİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihiden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 06/06/2024