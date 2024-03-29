MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN GAİPLİK İLANI
Sayı : 2023/432 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İLKNUR UZUNÖZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/03/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 48*****94
ADI SOYADI : İLKNUR UZUNÖZ
BABA ADI : BEKTAŞ
ANA ADI : NEZAKET
DOĞUM TARİHİ : 03/08/1969
DOĞUM YERİ : MALATYA
İKAMETGAH ADRESİ : Dilek Mah. 1.Aydın Sk. No:3Yeşilyurt/Malatya
#ilangovtr Basın No: ILN02010857