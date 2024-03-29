Yayınlanma: 29.03.2024 - 00:01

MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN GAİPLİK İLANI

Sayı : 2023/432 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İLKNUR UZUNÖZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 25/03/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 48*****94

ADI SOYADI : İLKNUR UZUNÖZ

BABA ADI : BEKTAŞ

ANA ADI : NEZAKET

DOĞUM TARİHİ : 03/08/1969

DOĞUM YERİ : MALATYA

İKAMETGAH ADRESİ : Dilek Mah. 1.Aydın Sk. No:3Yeşilyurt/Malatya

#ilangovtr Basın No: ILN02010857