MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 20 Mayıs 2023

İlimizde bulunan (1) numaralı tabloda yer alan taşınmaz malların belirtilen kısmının belirtilen amaçta kullanılmak üzere 36 ay süre ile kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74.Maddesine göre Yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmenliğinin 27/b Kapsamında Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

SIRA NO MAHALLE/ KÖYÜ MEVKİİ/SOKAĞI CİNSİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE PAYI FİİLİ DURMU TAHMİNİ BEDELİ (İLK YIL) (TL) GEÇİCİ TEMİNATI YILLIK BEDELN %20 (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Özalper Mah - Hastane …/20 5498 1 879 Tam Kafeterya Büfe 1.825.000,00 TL 365.000,00 TL 01.06.2023 10:00

AÇIKLAMA: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Toplam 879 m² (879 m² kapalı) alan kantin- kafeterya olarak Kullanmak Üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesi gereğince 36 ay süreyle kiraya Verilecektir.



1- İdarenin

a) Adresi: Özalper Mah.Turgut Özal Cad. No.:4 44100 MALATYA

b) Telefon ve faks numarası: 4445634/1475 - 4223238942

c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://malatyaeah.saglik.gov.tr/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Toplam 879 m² (²( 879 m² kapalı) alan kantin- kafeterya olarak Kullanmak Üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesi gereğince 36 ay süreyle kiraya verilme işi

b) Yapılacağı yer: Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

c) Süresi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (üç) işgünü içerisinde yer teslimi yapılacak ve işe başlanacak olup, işin süresi 36 (otuzaltı) aydır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Malatya İl Sağlık Müdürlüğü İhale Odası/Toplantı Salonu, Hamidiye Mah. İnönü Cad. No:5 Kat:5 Merkez/MALATYA

b) Tarihi ve saati: 01.06.2023 - 10:00

4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) İstekliler Geçici teminatı 12 Aylık Kira Bedelinin %20’i oranında olan tutarı Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi veya Ziraat Bankası Merkez Şubesi TR72 0001 2001 5540 0004 0000 43) hesabına yatırılacaktır.

-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) ikametgah ilmühaberi ( 6 aydan eski olmamak.) ve Tebligat için Adres beyanı

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanın arkalı önlü fotokopisi (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya onaylı nüfus kayıt örneği.

d) Tüzel kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veye sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noter tastikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tastikli örneği veya idare tarafından onaylanmış fotokopisi

e) Şartname bedeli yatırdığına dair belge.

f) Geçici teminat bedelini belirten banka dekontu veya teminat mektubu.

g) Gerçek kişi olması halinde noter tastikli imza sirküleri

h) İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ile Cumhuriyet Başsavcılığından ihale yılı içinde alınmış sabıka kayıt belgesinin aslı Komisyona ibraz edilecektir.

ı) İhale tarihi itibariyle son üç gün içinde tebliğ edilmiş SGK ve vergi dairesinden borcu olmadığına dair belgeyi komisyona ibraz edecektir.

i) Kantin ve büfe yeri kiralama işi için; ihaleye katılacak gerçek kişilerin kantin ustalık belgesi veya kantin işletme belgesi sunması gerekmektedir. Bunların haricinde diğer ustalık belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

j) İstekliler ilan tarihi itibarı ile son 10(on) yıl içerisinde en az 500 yatak kapasiteli Kamu Hastaneleri kantini, büfesi, kafeteryası alanlarında faliyet göztererip işin tamamlandığına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlardan alınmış referans veya iş deneyim belgesi sunacaklardır.

k) istekliler ihale tarihinden önce alınmış ve ihale tarhi itibari ile halen süresi devam eden TS 13284 kantin işletmeciliği hizmet yeterlilik belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

l) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

m) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

5- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi veya Ziraat Bankası Merkez Şubesi TR72 0001 2001 5540 0004 0000 43) hesabına 250(ikiyüzelli)TL yatırarak temin edilebilir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

7- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez

8- Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir

9- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmenliğinin 27/b Kapsamında Açık Teklif Usulü genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.