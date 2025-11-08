Cumhuriyet Gazetesi Logo
MALTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 8.11.2025 00:01:00

Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yukarıda adı, soyadı, ünvanı, vergilendirme dönemi, vergi ve ceza türleri yazılı mükellefler adına düzenlenen Vergi/Ceza İhbarnameleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 99 ila 107’nci maddeleri gereğince tebliğ edilmek üzere posta vasıtasıyla ve memur eliyle mükelleflerin bilinen adreslerine gönderilmiş olup, mükellefler bilinen adreslerinde bulunamamıştır. 1- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, bu şekilde adlarına süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, 2- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, Hususları ilan olunur. 10/11/2025

s/n

Vergi No

TC Kimlik No

Soyad Ad/Unvan

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Vergi Aslı Borcu Toplamı

Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı

Ceza Toplamı

Toplam Borç

1

0462487753

99768460706

HUSSEIN ISMAEL NAEMAH AL-DULAIMI

AYDINLIKEVLER MAH. ALTINPARK CAD. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: ALTINDAĞ ANKARA

202205202205

0015

0015

2022101366D9E0000001

2022101314D9S0000002

2.502.910,62

0,00

0,00

2.502.910,62
