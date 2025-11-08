MALTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü
2025 TAKİP ULUSAL GAZETE
Yukarıda adı, soyadı, ünvanı, vergilendirme dönemi, vergi ve ceza türleri yazılı mükellefler adına düzenlenen Vergi/Ceza İhbarnameleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 99 ila 107’nci maddeleri gereğince tebliğ edilmek üzere posta vasıtasıyla ve memur eliyle mükelleflerin bilinen adreslerine gönderilmiş olup, mükellefler bilinen adreslerinde bulunamamıştır. 1- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, bu şekilde adlarına süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, 2- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, Hususları ilan olunur. 10/11/2025
|
s/n
|
Vergi No
|
TC Kimlik No
|
Soyad Ad/Unvan
|
Adres
|
Vergi Dönemi
|
Ana Vergi Kodu
|
Vergi Kodu
|
Ana Takip Dosya No
|
Takip Dosya No
|
Vergi Aslı Borcu Toplamı
|
Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı
|
Ceza Toplamı
|
Toplam Borç
|
1
|
0462487753
|
99768460706
|
HUSSEIN ISMAEL NAEMAH AL-DULAIMI
|
AYDINLIKEVLER MAH. ALTINPARK CAD. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: ALTINDAĞ ANKARA
|
202205202205
|
0015
|
0015
|
2022101366D9E0000001
|
2022101314D9S0000002
|
2.502.910,62
|
0,00
|
0,00
|
2.502.910,62