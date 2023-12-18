MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 18 Aralık 2023

T.C. MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ'NDEN

2023/242 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/242 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya İl, Manavgat İlçe, EVREN Mahalle/Köy, 145 Ada, 3 Parsel, 1/98 arsa payı, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Antalya-ManavgatEvren mahallesi 145/3 ada-parsel ,Blok/Kat/B.B.No 24/Zemin/2 Bağ. Böl. Niteliği Dubleks Mesken , 40.638,22m² parsel Yüzölçümlüdür. Taşınmazınana Vasfı 49 Bloktan Oluşan 98 Adet Dubleks Bina, İdari Bina ve Müştemilatıdır. Eklenti Bilgileri E:2 Depo. Taşınmaz Manavgat İlçesi, Evrenseki Mahallesi sınırları içerisinde, Antalya-Manavgat Karayolunun deniz tarafında, Evrenseki Kavşağının 650m kadar batısında bulunmakta olup, yaklaşık kuş uçuşu olarak Akdenize 1,6km, Manavgat İlçe Merkezine de 10km mesafede bulunmaktadır. Dosya içerisinde bulunan plana göre, hudutları itibari ile parselin kuzeyikısmen yol, kısmen park, kısmen komşu parsellerle, güneyi yol, doğusu kısmen yol, kısmen park, batısı ise kısmen yol, kısmen de komşu parseller ile çevrilidir. Parsel çevresinde bulunan imar yolları kısmen açılmış durumda, kısmen de henüz açılmamış durumdadır. Parsel konumu itibari ile Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde bulunmakta olup, belediye ve diğer kurumların sağlamış olduğu tüm altyapı hizmetlerinden yararlanabilir durumdadır. Parsel, çevresinde müstakil yada site şeklinde yapılmış konut amaçlı yapılar bulunmakta olupyaklaşık 800m kadar güneyinden geçen Turizm Yolu ileAkdeniz arasında kalan bölgede ise turizme yönelik çok sayıda otel ve dükkan bulunmaktadır. Parsel konumu itibari ile talep oranının yoğun olduğu birbölgede bulunmaktadır. Keşif tarihi itibari ile parsel üzerinde ''YÜZKONAK SİTESİ'' isimli bir adet site bulunmaktadır. Parsel üzerinde bulunan yapının; 19.02.2008 tarihliYapı Ruhsatı bulunmaktadır. Site üzerinde bloklar halinde yapılmış konut amaçlı yapılarile bir adet yüzme havuzu ve idari bina bulunmakta olup, sitenin yapılar dışında kalan bölümleri ise açık otopark yapılarak, parke site içi yolları yapılarak, çimekilerek yada çeşitli süs bitkileri dikilerek değerlendirilmiştir. Sitenin dosyaiçerisinde bulunan projesine göresite üzerinde toplam 49 adet blok bulunmakta, her bir blok ta 2 adet dubleksdaireden oluşmaktadır. Bloklardan satışakonu dairenin de içerisinde bulunduğu 47 tanesi tip 1 şeklinde isimlendirilmiş, aynı tipte yapılar, geri kalan2 blok ise tip 2 şeklinde isimlendirilmiş, aynı tipte yapılardır. Genel itibari ileyapıların dış cephesi sıva üstü boya, cephe doğramaları plastik, çatısı isekiremit örtülüdür. Yapılar keşif tarihi itibari ile belirli oranda yıpranmış bir görünüme sahiptir. Vaziyet planına göre satışakonu daire, sitenin batı/giriş tarafında bulunan 24 Blok numaralı yapısının, kuzeydoğu cephesinde bulunan dubleks dairesidir. Bodrum kat, zemin kat, 1. normal kat ve çatı katı seviyelerinden oluşmakta olan dairenin projesine göre bodrum katı; içerisinde wc&lavabosu da bulunan sığınak ve depo amaçlı olarak, zemin katı; antre, wc&lavabo, mutfak, salon ve balkon mahallerinden oluşmakta, 1. normal katı; antre, banyo, 2 adet çocuk odası, yatak odası ve balkon mahallerinden oluşmakta, çatı katı ise; hobi odası mahallinden oluşmaktadır. Dairenin iç ve dış cephesi sıva üstü boya, giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları panel kapı, cephe doğramalarıplastik, zemin kaplamaları ise seramiktir. Daire keşif tarihi itibari ile belirli oranda yıpranmış bir görünüme sahiptir. Projesine göre, dairenin bodrum katı55m², zemin katı 74,45m², 1. normal katı 72,90m², çatı katı ise 27,25m² olmak üzere, dairenin toplamda brüt inşaat alanı 229,60m² olarak hesaplanmıştır.Satışakonu bağımsız bölüm, mimari projesinden incelenmiş olup, yapılan incelemelerde bağımsız bölümün net alanı 108,76m² olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz üzerinde Çolaklı Belediyesinin 07/04/2000 tarih 193 sayılı yazıları İlave Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 28/03/2020 tarih 806 sayılı yazıları gereğince taşınmazın ifraz edilmeyeceğine dair şerh. 10/04/2000- 1380 Yevmiye vardır.

Adresi : Evrenseki Mahallesi Yüzkonak Sitesi 24.Blok ,Zemin Kat , Daire:2 Manavgat / ANTALYA

İmar Durumu:Taşınmaz; Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Çolaklı (Manavgat) Kıyı Kesimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Tercihli Kullanım Alanları '(B) Tipi Yapı Adalarıiçerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam, İSKS=0,30 ve hmax=6,50m olaraktanımlanmıştır.

Kıymeti : 3.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 14:53

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 14:53

14/12/2023(İİK m.114 ve m.126)

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