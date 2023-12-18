MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18 Aralık 2023

T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2018/1088 Esas

KARAR NO : 2020/1172 Karar

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/11/2020 tarihli ilamı ile 191/4 maddesi gereğince hakkında kamu davasının durmasına karar verilen Oleksandr ve Tatyana kızı, 07/02/1987 doğumlu, IRYNA RUDENKO tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.14.12.2023