MANAVGAT 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 13.05.2024 - 00:01

T.C. MANAVGAT 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2018/110 Esas

KARAR NO: 2022/838

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/11/2022 tarihli ilamı ile TCK'nın 165/1 maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen İmen ve Hamide oğlu, 01/01/1973 doğumlu, Suriye ülkesi nüfusuna kayıtlı GAHDAN EL HALİFE tüm aramalara rağmen ulaşılmadığından mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJI 50.000 ÜSTÜ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.12.2023