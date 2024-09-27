MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:01

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra

Adı

Cinsi

Kira süresi

İhalenin şekli

İhale bedeli

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

Aydınevler mah.Çocuk parkı içerisindeki büfe

Büfe

3 yıl

2886/45.Madde

165.600,00TL+KDV

4.968,00TL

09.10.2024

10.00

2

Örnek Mah.Irmak kenarında bulunan yapı

Yapı

3 yıl

2886/45.Madde

165.600,00TL

4.968,00TL

09.10.2024

10.05

3

Pazarcı 563 Ada 51 Parselde Bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı İçerisindeki 3  ve 9 no.lu Satış Ünitesi

9 no.lu Balık Satış Ünitesi ve 3 no.lu Balık Pişirme ve Pişmiş Balık Satış Ünitesi

3 yıl

2886/45.Madde

360.000,00TL+KDV

10.800,00TL

09.10.2024

10.10

4

Pazarcı 563 Ada 51 Parselde Bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı İçerisindeki 5 ve 11 no.lu Satış Ünitesi

11 no.lu Balık Satış Ünitesi ve 5 no.lu Balık Pişirme ve Pişmiş Balık Satış Ünitesi

3 yıl

2886/45.Madde

360.000,00TL+KDV

10.800,00TL

09.10.2024

10.15

5

Yayla Mahallesi Namık Kemal Caddesi 2588 Sokak Kesişim Noktasındaki Büfe

Büfe

3 yıl

2886/45.Madde

144.000,00TL+KDV

4.320,00TL

09.10.2024

10.20

6

Ilıca Mahallesi Hüsnü Karamancı Parkı içerisinde bulunan dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde

360.000,00TL+KDV

10.800,00TL

09.10.2024

10.25

7

Ilıca Mahallesi kapalı pazaryeri içerisinde bulunan B blok 4 no.lu dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde

216.000,00TL

6.480,00TL

09.10.2024

10.30

8

Kızılot Mah.204 ada 1 parsel üzerinde 121/F adresinde bulunan dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde

180.000,00TL

5.400,00TL

09.10.2024

10.35

9

Çolaklı Mah.sahil kesiminde bulunan 2 no.lu hizmet büfesi

Hizmet Büfesi

3 yıl

2886/45.Madde

5.400.000,00TL+KDV

162.000,00TL

09.10.2024

10.40

10

Çolaklı Mah.sahil kesiminde bulunan 3 no.lu hizmet büfesi

Hizmet Büfesi

3 yıl

2886/45.Madde

7.920.000,00TL+KDV

237.600,00TL

09.10.2024

10.45

11

Çolaklı Mah.sahil kesiminde bulunan 6  no.lu hizmet büfesi

Hizmet Büfesi

3 yıl

2886/45.Madde

7.920.000,00TL+KDV

237.600,00TL

09.10.2024

10.50

12

Çolaklı Mah.sahil kesiminde bulunan  7  no.lu hizmet büfesi

Hizmet Büfesi

3 yıl

2886/45.Madde

6.840.000,00TL+KDV

205.200,00TL

09.10.2024

10.55

13

Çolaklı Mah.sahil kesiminde bulunan  26  no.lu hizmet büfesi

Hizmet Büfesi

3 yıl

2886/45.Madde

5.040.000,00TL+KDV

151.200,00TL

09.10.2024

11.00

AÇIKLAMALAR

1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan  istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

        İstekli tarafından;

3. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

4. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)

5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6. Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2024  yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7. Noter tasdikli imza sirküsü

8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

9. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

10. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2024  yılında alınmış belge

11. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

12. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 500,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.

14. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da  asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.

15. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    16. İrtibat: 0.242.746 13 93  TRT Saati Esastır.   İLANEN DUYRULUR.         

#ilangovtr Basın No: ILN02095035