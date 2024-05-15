MANİSA 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/ 15 TEREKE DOSYASI

İ.İ.K.'NUN 206 VE 207. MADDELERİ GEREĞİNCE DÜZENLENEN EKSIRA CETVELİ İLANI

ALACAKLI TALEP KABUL RED SIRA KARAR DAYANAĞI 1- İLKE VARLIK YÖNETİM A.Ş. 16.427,92 TL 16.427,92 TL 4 İCRA DOSYASI AV.F.MELİS ERKAL2-ŞEHİT CİHAN GÜNEŞ 12.861,69 TL 12.861,69 TL 3 KAMU ALACAĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ AV.BURU YEŞİLYURT ERKAYA

3- SINIRLI SORUMLU MANİSA 23.658.45 TL 23.658,45 TL 4 MASRAF ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET KOOPERATİFİ AV.HÜSEYİN MEHMET ERCOŞ

İşbu Sıra cetveli İİK.nun 206 ve 207 maddeleri gereğince düzenlenmiş olup, 3alacaklı tarafından Toplam 52.948,06 TL alacak kaydı yaptırılmış olup ,tamamı kabul olarak sıra cetveline kayıt edilmiştir. İİK.nun 232,234 ve 235 maddeleri gereğince ilan olunur.05.04.2024