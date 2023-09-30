MANYAS MAL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Yayınlanma: 30 Eylül 2023

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Manyas Malmüdürlüğü'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Manyas Malmüdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

26/09/2023

UFUK ONUŞ

MÜDÜR

ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

Sıra No Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvanı Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu (*) Vergi Kodu (*) Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Tutarı Aslı Borcu Toplamı KGZ Ceza Toplamı Toplam Borç 1 6380223951 30007165136

BÜLENT OKTAY İHSANİYE MAH. KAYACIK CAD. SIBEL ST Kapı No:108 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR 01/2018-01/2018 9323 9323 2018111266k3K0000235 2018103014k3M0000230 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 2 6380223951 30007165136

BÜLENT OKTAY İHSANİYE MAH. KAYACIK CAD. SIBEL ST Kapı No:108 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR 03/2022-03/2022 9266 9266 2023072066k3K0000041 2023071214k3M0000157 383,30 0,00 0,00 383,30

Toplam 2 adet Ana Takip Dosyası Listelenmiştir

Vergi Kodu Vergi Adı

9266 YARGILAMA GİDERLERİ

9323 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSAR KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI