MANYAS MAL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Yayınlanma: 30 Eylül 2023

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Manyas Malmüdürlüğü'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Manyas Malmüdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

26/09/2023

UFUK ONUŞ

MÜDÜR

ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

Sıra No

Vergi No

TC Kimlik No

Plaka No

Soyad Ad/Unvanı

Adres

Vergi Dönemi

Ana Vergi Kodu (*)

Vergi Kodu (*)

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Vergi

Tutarı

Aslı

Borcu Toplamı

KGZ Ceza Toplamı

Toplam Borç

1

6380223951

30007165136


BÜLENT OKTAY

İHSANİYE MAH. KAYACIK CAD. SIBEL ST Kapı No:108 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR

01/2018-01/2018

9323

9323

2018111266k3K0000235

2018103014k3M0000230

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

2

6380223951

30007165136


BÜLENT OKTAY

İHSANİYE MAH. KAYACIK CAD. SIBEL ST Kapı No:108 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR

03/2022-03/2022

9266

9266

2023072066k3K0000041

2023071214k3M0000157

383,30

0,00

0,00

383,30

Toplam 2 adet Ana Takip Dosyası Listelenmiştir

Vergi Kodu Vergi Adı

9266 YARGILAMA GİDERLERİ

9323 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSAR KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI

#ilangovtr Basın No: ILN01898860