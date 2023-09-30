MANYAS MAL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Manyas Malmüdürlüğü'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Manyas Malmüdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
26/09/2023
UFUK ONUŞ
MÜDÜR
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Sıra No
Vergi No
TC Kimlik No
Plaka No
Soyad Ad/Unvanı
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu (*)
Vergi Kodu (*)
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi
Tutarı
Aslı
Borcu Toplamı
KGZ Ceza Toplamı
Toplam Borç
1
6380223951
30007165136
BÜLENT OKTAY
İHSANİYE MAH. KAYACIK CAD. SIBEL ST Kapı No:108 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR
01/2018-01/2018
9323
9323
2018111266k3K0000235
2018103014k3M0000230
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
2
6380223951
30007165136
BÜLENT OKTAY
İHSANİYE MAH. KAYACIK CAD. SIBEL ST Kapı No:108 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR
03/2022-03/2022
9266
9266
2023072066k3K0000041
2023071214k3M0000157
383,30
0,00
0,00
383,30
Toplam 2 adet Ana Takip Dosyası Listelenmiştir
Vergi Kodu Vergi Adı
9266 YARGILAMA GİDERLERİ
9323 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSAR KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI