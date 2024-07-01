MARDİN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 01.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2013/134 Esas

KARAR NO: 2021/146

Davacılar AHMET AY, AHMET AY, DERVİŞ AY, MALİYE HAZİNESİ aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-)Davacı Ahmet AY ın davasının REDDİNE ,

1.1)Karar tarihi itibariyle alınması gereken 59: 30 TL sı harcın davacılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

1.2) Davacılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendileri üzerinde bırakılmasına,

2-) Müdahil davacı Maliye Hazinesinin davasının REDDİNE ,

2.1) Davacı Maliye Hazinesi Harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına ,

2.2)Davacı Maliye Hazinesi tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına , artan gider avansı var ise karar kesinleştiğinde iadesine,

3-) Dava konusu Mardin İli Nusaybin İlçesi Günyurdu Mahallesi 36 parsel sayılı taşınmazıntapulama komisyon kararı gibi ;

- Fen Bilirkişi tarafından hazırlanan 18/05/2020 tarihli rapora ekli krokide ;(25A) harfi ile gösterilen 61.400,00 m2 yüzölçümlükısmın dava konusu taşınmazdan İFRAZI ileson parselnumarası verilerek “tarla "vasfıyla; taşınmaz toplam 10782720 pay kabul edilerek;

1-125*****546 T. C.Kimlik numaralıGelli KAPLAN 898560 pay

2-121*****166 T.C Kimlik numaralı Hanna KAPLAN 898560 pay

3-401*****988 T.C Kimlik numaralı Maravgi AKİNCİölümü ile mirasçıları adına;

524*****698 T. C.Kimlik numaralı Nicmi ÖZTAŞ 46080 pay

578*****582 T. C.Kimlik numaralı İskender AKİNCİ 46080 pay

532*****228 T. C.Kimlik numaralı Merte GEZİCİ 46080 pay

570*****822 T. C.Kimlik numaralı İliyo AKİNCİ 46080 pay

570*****986 T. C.Kimlik numaralı Abdulmesih AKİNCİ 46080 pay

569*****592 T. C.Kimlik numaralı Jakop GABRİEL 46080 pay

401*****196 T. C.Kimlik numaralı İbrahim AKİNCİ46080 pay

510*****648 T. C.Kimlik numaralı Ğazali PİŞKİN46080 pay

569*****884 T. C.Kimlik numaralı Atiye AKİNCİ46080 pay

401*****260 T. C.Kimlik numaralı Habip AKİNCİ 46080 pay

469*****488 T. C.Kimlik numaralı Fahima COŞKUN 46080 pay

195*****264 T. C.Kimlik numaralı Ato AKİNCİ46080 pay

570*****768 T. C.Kimlik numaralı Gevriyi AKİNCİ’in ölümü ile mirasçıları ;

569*****146 T. C.Kimlik numaralı Ğaribi AKİNCİ11520 pay

569*****948 T. C.Kimlik numaralı İsa AKİNCİ4320 pay

130*****996 T. C.Kimlik numaralı Lusa AKİNCİ4320 pay

569*****002 T. C.Kimlik numaralı Aydın AKİNCİ 4320 pay

569*****512 T. C.Kimlik numaralı Besim AKİNCİ 4320 pay

569*****676 T. C.Kimlik numaralı Hana AKİNCİ4320 pay

458*****262 T. C.Kimlik numaralı Yıldız AKİNCİ4320 pay

569*****804 T. C.Kimlik numaralı Yılmaz AKİNCİ 4320 pay

569*****022 T. C.Kimlik numaralı Ercan AKİNCİ4320 pay

4- 570*****476 T.C Kimlik numaralı Savmi AKİNCİ mirasçıları ;

569*****374 T. C.Kimlik numaralı Gerbi AKİNCİ149760 pay

570*****530 T. C.Kimlik numaralı Melki AKİNCİ 49920 pay

197*****760 T. C.Kimlik numaralı Meyremi AKİNCİ 49920 pay

120*****884 T. C.Kimlik numaralı Hanimi AKİNCİ49920 pay

130*****456 T. C.Kimlik numaralı Seydi AKİNCİ49920 pay

661*****888 T. C.Kimlik numaralı Bessi AKİNCİ49920 pay

569*****656 T. C.Kimlik numaralı Musa AKİNCİ49920 pay

569*****720 T. C.Kimlik numaralı Hatune AKİNCİ 49920 pay

569*****760 T. C.Kimlik numaralı Nicme AKİNCİ49920 pay

401*****988 T.C Kimlik numaralı Maravgi AKİNCİ mirasçıları ;

524*****698 T. C.Kimlik numaralı Nicmi ÖZTAŞ3840 pay

578*****582 T. C.Kimlik numaralı İskender AKİNCİ 3840 pay

532*****228 T. C.Kimlik numaralı Merte GEZİCİ3840 pay

570*****822 T. C.Kimlik numaralı İliyo AKİNCİ3840 pay

570*****986 T. C.Kimlik numaralı Abdulmesih AKİNCİ 3840 pay

569*****592 T. C.Kimlik numaralı Jakop GABRİEL 3840 pay

401*****196 T. C.Kimlik numaralı İbrahim AKİNCİ3840 pay

510*****648 T. C.Kimlik numaralı Ğazali PİŞKİN3840 pay

569*****884 T. C.Kimlik numaralı Atiye AKİNCİ3840 pay

401*****260 T. C.Kimlik numaralı Habip AKİNCİ 3840 pay

469*****488 T. C.Kimlik numaralı Fahima COŞKUN3840 pay

195*****264 T. C.Kimlik numaralı Ato AKİNCİ3840 pay

570*****768 T. C.Kimlik numaralı Gevriyi AKİNCİ mirasçıları ;

569*****146 T. C.Kimlik numaralı Ğaribi AKİNCİ 960 pay

569*****948 T. C.Kimlik numaralı İsa AKİNCİ360 pay

130*****996 T. C.Kimlik numaralı Lusa AKİNCİ360 pay

569*****002 T. C.Kimlik numaralı Aydın AKİNCİ 360 pay

569*****512 T. C.Kimlik numaralı Besim AKİNCİ 360 pay

569*****676 T. C.Kimlik numaralı Hana AKİNCİ360 pay

458*****262 T. C.Kimlik numaralı Yıldız AKİNCİ 360 pay

569*****804 T. C.Kimlik numaralı Yılmaz AKİNCİ 360 pay

569*****022 T. C.Kimlik numaralı Ercan AKİNCİ360 pay

5- 118*****130 T.C Kimlik numaralı Denho BOZAN Mirasçıları ;

118*****294 T. C.Kimlik numaralı Şeno BOZAN120960 pay

118*****368 T. C.Kimlik numaralı Aziz BOZAN59760 pay

376*****522 T. C.Kimlik numaralı Hatuni BOZAN 59760 pay

118*****422 T. C.Kimlik numaralı Samoel BOZAN 59760 pay

118*****586 T. C.Kimlik numaralı Zekiye BOZAN59760 pay

118*****650 T. C.Kimlik numaralı Besim BOZAN59760 pay

118*****714 T. C.Kimlik numaralı Yılmaz BOZAN59760 pay

360*****738 T. C.Kimlik numaralı Yıldız BOZAN59760 pay

118*****878 T. C.Kimlik numaralı Ferit BOZAN59760 pay

6- 120*****740 T. C.Kimlik numaralı Seydi DEMİR2903040 pay

7- 136*****760 T.C Kimlik numaralı Musa YALÇİN mirasçıları ;

136*****998 T. C.Kimlik numaralı Hati YALÇİN 224640 pay

136*****106 T. C.Kimlik numaralı Lahdu YALÇİN67392 pay

136*****334 T. C.Kimlik numaralı Yakup YALÇİN67392 pay

136*****498 T. C.Kimlik numaralı Behho YALÇİN67392 pay

135*****658 T. C.Kimlik numaralı Sefer YALÇİN67392 pay

135*****876 T. C.Kimlik numaralı Aziz YALÇİN67392 pay

135*****940 T. C.Kimlik numaralı Melek YALÇİN 67392 pay

135*****094 T. C.Kimlik numaralı Mecide YALÇİN 67392 pay

135*****158 T. C.Kimlik numaralı Robil YALÇİN67392 pay

135*****504 T. C.Kimlik numaralı Edip YALÇİN67392 pay

135*****732 T. C.Kimlik numaralı Efram YALÇİN67392 pay

8- 136*****824 T.C Kimlik numaralı İsa YALÇİN mirasçıları ;

136*****260 T. C.Kimlik numaralı Hanum YALÇİN224640 pay

136*****552 T. C.Kimlik numaralı İskender YALÇİN 168480 pay

135*****712 T. C.Kimlik numaralı Fehmi YALÇİN168480 pay

118*****566 T. C.Kimlik numaralı Atiye YALÇİN168480 pay

135*****212 T. C.Kimlik numaralı Leyla YALÇİN168480 pay

9-122*****966 T.C Kimlik numaralı Gevriyi YALÇIN898560 pay

10-122*****010 T. C.Kimlik numaralı Yusuf YALÇIN898560 pay

11-122*****174 T. C.Kimlik numaralı Hannu YALÇIN 898560 pay

olmak üzere ADLARINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

-AYNI KROKİDE (26B) harfi ile gösterilen 81.200,00 m2 yüzölçümlükısmın dava konusu taşınmazdan İFRAZI ileson parselnumarası verilerek “tarla "vasfıyla; taşınmaz toplam 10782720 pay kabul edilerek;

1-129*****240 T. C.Kimlik numaralı Hobil ALTIN1684800 pay

2-129*****186 T. C.Kimlik numaralı Gevriye ALTIN 1684800 pay

3-129*****022 T. C.Kimlik numaralı İbrahim ALTIN2291328 pay

4-139*****578 T. C.Kimlik numaralı Mekkö ÖZMEN 898560 pay

5-139*****206 T.C Kimlik numaralı Abdo ÖZMEN mirasçıları ;

138*****258 T. C.Kimlik numaralı Musa ÖZMEN99840 pay

138*****322 T. C.Kimlik numaralı Aziz ÖZMEN 99840 pay

578*****846 T. C.Kimlik numaralı Şümuni ÖZMEN 99840 pay

215*****252 T. C.Kimlik numaralı Saliba ÖZMEN 99840 pay

138*****832 T. C.Kimlik numaralı Sabri ÖZMEN99840 pay

119*****410 T. C.Kimlik numaralı Feride ÖZMEN 99840 pay

492*****802 T. C.Kimlik numaralı Fehime ÖZMEN99840 pay

138*****246 T. C.Kimlik numaralı Lema ÖZMEN99840 pay

138*****994 T. C.Kimlik numaralı Davut ÖZMEN99840 pay

6- 139*****088 T. C.Kimlik numaralı Tüme ÖZMEN 898560 pay

7-131*****404 T. C.Kimlik numaralı Şabo AYYILDIZ 1752192 pay

8-129*****804 T. C.Kimlik numaralı Denho ALTIN mirasçıları ;

129*****314 T. C.Kimlik numaralı Hindi ALTIN168480 pay

129*****478 T. C.Kimlik numaralı Meryem ALTIN 505440 pay

olmak üzere ADLARINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE ,

-AYNI KROKİDE (27C) harfi ile gösterilen 50.700,00 m2 yüzölçümlükısmın dava konusu taşınmazdan İFRAZI ileson parselnumarası verilerek “tarla "vasfıyla; Taşınmaz toplam10782720 pay kabul edilerek;

1-118*****170T. C.Kimlik numaralı Tuma DOĞAN 3594240 pay

2-144*****090T. C.Kimlik numaralı Gevriye GÖKÇE 3594240 pay

3-144*****978 T. C.Kimlik numaralı Gebro GÖKÇE 1797120 pay

4-144*****804T. C.Kimlik numaralı Yusuf GÖKÇE 1797120 pay

olmak üzere ADLARINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE ,

-AYNI KROKİDE (28D) harfi ile gösterilen 59.100,00m2 yüzölçümlükısmın dava konusu taşınmazdan İFRAZI ileson parselnumarası verilerek “tarla "vasfıyla; Taşınmaz toplam10782720 pay kabul edilerek;

1-145*****302 T. C.Kimlik numaralı İskender YILMAZ mirasçıları ;

145*****520 T. C.Kimlik numaralı Feride YILMAZ1078272 pay

145*****466 T. C.Kimlik numaralı İsa YILMAZ 359424 pay

145*****694 T. C.Kimlik numaralı Musa YILMAZ 359424 pay

116*****314 T. C.Kimlik numaralı Hana YILMAZ 359424 pay

145*****812 T. C.Kimlik numaralı Süleyman YILMAZ 359424 pay

147*****794 T. C.Kimlik numaralı Seyde YILMAZ 359424 pay

145*****194 T. C.Kimlik numaralı Yusuf YILMAZ 359424 pay

492*****106 T. C.Kimlik numaralı Atiye CAN 359424 pay

143*****938 T. C.Kimlik numaralı Yıldız GÖKÇE 359424 pay

144*****666 T. C.Kimlik numaralı Yakup YILMAZ 359424 pay

2-145*****466 T. C.Kimlik numaralı İsa YILMAZ1078272 pay

3-147*****558 T. C.Kimlik numaralı Hamri ASLAN 2695680 pay

4-147*****102 T. C.Kimlik numaralı Abdi ASLAN2695680 pay

olmak üzere ADLARINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE ,

-AYNI KROKİDE (29E) harfi ile gösterilen 45.400,00m2 yüzölçümlükısmın dava konusu taşınmazdan İFRAZI ileson parselnumarası verilerek “tarla "vasfıyla; Taşınmaz toplam10782720 pay kabul edilerek;

1-137*****906 T. C.Kimlik numaralı Hanne DOĞDU 5391360 pay

2-137*****050 T. C.Kimlik numaralı Maravgi DOĞDU 5391360 pay

olmak üzere ADLARINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE ,

-AYNI KROKİDE (30F) harfi ile gösterilen 41.400,00m2 yüzölçümlükısmın dava konusu taşınmazdan İFRAZI ileson parselnumarası verilerek “tarla "vasfıyla; Taşınmaz toplam10782720 pay kabul edilerek;

1-125*****546 T. C.Kimlik numaralı Gelli KAPLAN 898560 pay

2-121*****166 T.C Kimlik numaralı Hanna KAPLAN 898560 pay

3-401*****988 T.C Kimlik numaralı Maravgi AKİNCİ mirasçıları ;

524*****698 T. C.Kimlik numaralı Nicmi ÖZTAŞ 46080 pay

578*****582 T. C.Kimlik numaralı İskender AKİNCİ 46080 pay

532*****228 T. C.Kimlik numaralı Merte GEZİCİ 46080 pay

570*****822 T. C.Kimlik numaralı İliyo AKİNCİ 46080 pay

570*****986 T. C.Kimlik numaralı Abdulmesih AKİNCİ46080 pay

569*****592 T. C.Kimlik numaralı Jakop GABRİEL 46080 pay

401*****196 T. C.Kimlik numaralı İbrahim AKİNCİ 46080 pay

510*****648 T. C.Kimlik numaralı Ğazali PİŞKİN 46080 pay

569*****884 T. C.Kimlik numaralı Atiye AKİNCİ 46080 pay

401*****260 T. C.Kimlik numaralı Habip AKİNCİ 46080 pay

469*****488 T. C.Kimlik numaralı Fahima COŞKUN 46080 pay

195*****264 T. C.Kimlik numaralı Ato AKİNCİ 46080 pay

570*****768 T. C.Kimlik numaralı Gevriyi AKİNCİ mirasçıları ;

569*****146 T. C.Kimlik numaralı Ğaribi AKİNCİ 11520 pay

569*****948 T. C.Kimlik numaralı İsa AKİNCİ 4320 pay

130*****996 T. C.Kimlik numaralı Lusa AKİNCİ 4320 pay

569*****002 T. C.Kimlik numaralı Aydın AKİNCİ 4320 pay

569*****512 T. C.Kimlik numaralı Besim AKİNCİ 4320 pay

569*****676 T. C.Kimlik numaralı Hana AKİNCİ 4320 pay

458*****262 T. C.Kimlik numaralı Yıldız AKİNCİ 4320 pay

569*****804 T. C.Kimlik numaralı Yılmaz AKİNCİ 4320 pay

569*****022 T. C.Kimlik numaralı Ercan AKİNCİ 4320 pay

4- 570*****476 T.C Kimlik numaralı Savmi AKİNCİ mirasçıları ;

569*****374 T. C.Kimlik numaralı Gerbi AKİNCİ 149760 pay

570*****530 T. C.Kimlik numaralı Melki AKİNCİ 49920 pay

197*****760 T. C.Kimlik numaralı Meyremi AKİNCİ 49920 pay

120*****884 T. C.Kimlik numaralı Hanimi AKİNCİ 49920 pay

130*****456 T. C.Kimlik numaralı Seydi AKİNCİ 49920 pay

661*****888 T. C.Kimlik numaralı Bessi AKİNCİ 49920 pay

569*****656 T. C.Kimlik numaralı Musa AKİNCİ 49920 pay

569*****720 T. C.Kimlik numaralı Hatune AKİNCİ 49920 pay

569*****760 T. C.Kimlik numaralı Nicme AKİNCİ 49920 pay

401*****988 T.C Kimlik numaralı Maravgi AKİNCİ mirasçıları ;

524*****698 T. C.Kimlik numaralı Nicmi ÖZTAŞ 3840 pay

578*****582 T. C.Kimlik numaralı İskender AKİNCİ 3840 pay

532*****228 T. C.Kimlik numaralı Merte GEZİCİ 3840 pay

570*****822 T. C.Kimlik numaralı İliyo AKİNCİ 3840 pay

570*****986 T. C.Kimlik numaralı Abdulmesih AKİNCİ3840 pay

569*****592 T. C.Kimlik numaralı Jakop GABRİEL 3840 pay

401*****196 T. C.Kimlik numaralı İbrahim AKİNCİ 3840 pay

510*****648 T. C.Kimlik numaralı Ğazali PİŞKİN 3840 pay

569*****884 T. C.Kimlik numaralı Atiye AKİNCİ 3840 pay

401*****260 T. C.Kimlik numaralı Habip AKİNCİ 3840 pay

469*****488 T. C.Kimlik numaralı Fahima COŞKUN 3840 pay

195*****264 T. C.Kimlik numaralı Ato AKİNCİ 3840 pay

570*****768 T. C.Kimlik numaralı Gevriyi AKİNCİ mirasçıları ;

569*****146 T. C.Kimlik numaralı Ğaribi AKİNCİ 960 pay

569*****948 T. C.Kimlik numaralı İsa AKİNCİ 360 pay

130*****996 T. C.Kimlik numaralı Lusa AKİNCİ 360 pay

569*****002 T. C.Kimlik numaralı Aydın AKİNCİ 360 pay

569*****512 T. C.Kimlik numaralı Besim AKİNCİ 360 pay

569*****676 T. C.Kimlik numaralı Hana AKİNCİ 360 pay

458*****262 T. C.Kimlik numaralı Yıldız AKİNCİ 360 pay

569*****804 T. C.Kimlik numaralı Yılmaz AKİNCİ 360 pay

569*****022 T. C.Kimlik numaralı Ercan AKİNCİ 360 pay

5- 118*****130 T.C Kimlik numaralı Denho BOZAN mirasçıları ;

118*****294 T. C.Kimlik numaralı Şeno BOZAN 120960 pay

118*****368 T. C.Kimlik numaralı Aziz BOZAN 59760 pay

376*****522 T. C.Kimlik numaralı Hatuni BOZAN 59760 pay

118*****422 T. C.Kimlik numaralı Samoel BOZAN 59760 pay

118*****586 T. C.Kimlik numaralı Zekiye BOZAN 59760 pay

118*****650 T. C.Kimlik numaralı Besim BOZAN 59760 pay

118*****714 T. C.Kimlik numaralı Yılmaz BOZAN 59760 pay

360*****738 T. C.Kimlik numaralı Yıldız BOZAN 59760 pay

118*****878 T. C.Kimlik numaralı Ferit BOZAN 59760 pay

6- 120*****740 T. C.Kimlik numaralı Seydi DEMİR 2903040 pay

7- 136*****760 T.C Kimlik numaralı Musa YALÇİN mirasçıları ;

136*****998 T. C.Kimlik numaralı Hati YALÇİN 224640 pay

136*****106 T. C.Kimlik numaralı Lahdu YALÇİN 67392 pay

136*****334 T. C.Kimlik numaralı Yakup YALÇİN 67392 pay

136*****498 T. C.Kimlik numaralı Behho YALÇİN 67392 pay

135*****658 T. C.Kimlik numaralı Sefer YALÇİN 67392 pay

135*****876 T. C.Kimlik numaralı Aziz YALÇİN 67392 pay

135*****940 T. C.Kimlik numaralı Melek YALÇİN 67392 pay

135*****094 T. C.Kimlik numaralı Mecide YALÇİN 67392 pay

135*****158 T. C.Kimlik numaralı Robil YALÇİN 67392 pay

135*****504 T. C.Kimlik numaralı Edip YALÇİN 67392 pay

135*****732 T. C.Kimlik numaralı Efram YALÇİN 67392 pay

8-136*****824 T.C Kimlik numaralı İsa YALÇİN mirasçıları ;

136*****260 T. C.Kimlik numaralı Hanum YALÇİN 224640 pay

136*****552 T. C.Kimlik numaralı İskender YALÇİN 168480 pay

135*****712 T. C.Kimlik numaralı Fehmi YALÇİN 168480 pay

118*****566 T. C.Kimlik numaralı Atiye YALÇİN 168480 pay

135*****212 T. C.Kimlik numaralı Leyla YALÇİN 168480 pay

9-122*****966 T.C Kimlik numaralı Gevriyi YALÇIN898560 pay

10-122****010 T. C.Kimlik numaralı Yusuf YALÇIN898560 pay,

11-122*****174 T. C.Kimlik numaralı Hannu YALÇIN 898560 pay

olmak üzere ADLARINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE ,

-AYNI KROKİDE (31G) harfi ile gösterilen 42.800,00m2 yüzölçümlükısmın dava konusu taşınmazdan İFRAZI ileson parselnumarası verilerek “tarla "vasfıyla; Taşınmaz toplam10782720 pay kabul edilerek;

1-118*****170 T. C.Kimlik numaralı Tuma DOĞAN 3594240 pay

2-144*****090 T. C.Kimlik numaralı Gevriye GÖKÇE 3594240 pay

3-144****978 T. C.Kimlik numaralı Gebro GÖKÇE 1797120 pay

4-144*****804 T. C.Kimlik numaralı Yusuf GÖKÇE 1797120 pay

olmak üzere ADLARINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE ,

-AYNI KROKİDE (32H) harfi ile gösterilen 21.400,00 m2 yüzölçümlükısmın dava konusu taşınmazdan İFRAZI ileson parselnumarası verilerek “tarla "vasfıyla; Taşınmaz toplam10782720 pay kabul edilerek;

1-136******906 T. C.Kimlik numaralı Hanne DOĞDU 5391360 pay

2-137*****050 T. C.Kimlik numaralı Maravgi DOĞDU5391360 pay

olmak üzere ADLARINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE ,

-AYNI KROKİDE (33J) harfi ile gösterilen 40.700,00 m2 yüzölçümlükısmın dava konusu taşınmazdan İFRAZI ileson parselnumarası verilerek “tarla "vasfıyla; Taşınmaz toplam10782720 pay kabul edilerek;

152*****758 T.C Kimlik numaralı Derviş SERHANOĞLU(eski soyadı AY)mirasçıları ;

152*****986 T. C.Kimlik numaralı Muhdiye SERHANOĞLU 71225 pay

152*****258 T. C.Kimlik numaralı Yavuz SERHANOĞLU 30525 pay

151*****354 T. C.Kimlik numaralı Mehmet Latif SERHANOĞLU30525 pay

334*****994 T. C.Kimlik numaralı Nediha AY 30525 pay

100*****048 T. C.Kimlik numaralı Aytenperi AY 30525pay

151*****572 T. C.Kimlik numaralı Nazım SERHANOĞLU 30525 pay

151*****646 T. C.Kimlik numaralı Talat SERHANOĞLU 30525 pay

401*****448 T. C.Kimlik numaralı Benisaade SERHANOĞLU 30525 pay

olmak üzere ADLARINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE ,

-GERİYE KALAN AYNI KROKİDE (35J) harfi ile gösterilen 11.100,00 m2 yüzölçümlükısmın tespitteki parsel numarası ve“tarla "vasfıyla; Taşınmaz toplam10782720 pay kabul edilerek;

1-129*****240 T. C.Kimlik numaralı Hobil ALTIN 1684800 pay

2-129*****186 T. C.Kimlik numaralı Gevriye ALTIN 1684800 pay

3-129*****022 T. C.Kimlik numaralı İbrahim ALTIN 2291328 pay

4-139*****578 T. C.Kimlik numaralı Mekkö ÖZMEN 898560 pay

5-139*****206 T.C Kimlik numaralı Abdo ÖZMEN mirasçıları ;

138*****258 T. C.Kimlik numaralı Musa ÖZMEN 99840 pay

138*****322 T. C.Kimlik numaralı Aziz ÖZMEN 99840 pay

578*****846 T. C.Kimlik numaralı Şümuni ÖZMEN 99840 pay

215*****252 T. C.Kimlik numaralı Saliba ÖZMEN 99840 pay

138*****832 T. C.Kimlik numaralı Sabri ÖZMEN 99840 pay

119*****410 T. C.Kimlik numaralı Feride ÖZMEN 99840 pay

492*****802 T. C.Kimlik numaralı Fehime ÖZMEN 99840 pay

138*****246 T. C.Kimlik numaralı Lema ÖZMEN 99840 pay

138*****994 T. C.Kimlik numaralı Davut ÖZMEN 99840 pay

6-139*****088 T. C.Kimlik numaralı Tüme ÖZMEN 898560 pay

7-131*****404 T. C.Kimlik numaralı Şabo AYYILDIZ1752192 pay

8-129*****804 T. C.Kimlik numaralı Denho ALTIN mirasçıları ;

129*****314 T. C.Kimlik numaralı Hindi ALTIN 168480 pay

129*****478 T. C.Kimlik numaralı Meryem ALTIN 505440 pay

olmak üzere ADLARINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE ,

- Fen Bilirkişisi tarafından düzenlenen 18/05/2020tarihli rapor ve ekindeki krokinin kararın ekinden sayılmasına,

4-) SUÇ ÜSTÜ ödeneğinden yapıldığı anlaşılan 2.848,62 TL sı masrafın 1/2 si olan 1.424,31 TL sının n davacı Ahmet AY mirasçılarından tahsili ile ile hazineye gelir kaydına geriye kalan1/2 si 1.424,31 TL sının hazine üzerindebırakılmasına ,

5-)3402 sayılı K.K. 32/2. Md. uyarınca Kararın resen taraflara tebliğine, hüküm kesinleştikten sonra dosyanın Nusaybin Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verilmiş olup,

verilen karar Müdahil Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Kemal İLHAN tarafından istinaf edilmiş olup, Yapılan tüm araştırmalara rağmen İskender kızı, 02/12/1951 doğumlu, 116*****314 TCKN'lu Hana PALAN; Maravgi kızı, 01/01/1944 doğumlu, 524*****698 TCKN'lu Nicmi ÖZTAŞ; Maravgi oğlu, 01/01/1945 doğumlu, 578*****582 TCKN'lu İskender AKİNCİ; Marovgi kızı, 01/01/1948 doğumlu, 532*****228 TCKN'lu Merte GEZİCİ; Jakop oğlu, 02/08/1988 doğumlu, 568*****876 TCKN'lu Augin GABRİEL; Maravgi oğlu, 01/01/1949 doğumlu, 570*****822 TCKN'lu İliyo AKİNCİ; Maravgi kızı, 01/03/1957 doğumlu, 195*****264 TCKN'lu Ato AKİNCİ; Maravgi kızı, 01/08/1954 doğumlu, 469*****488 TCKN'lu Fahima COŞKUN; Maravgi kızı, 04/10/1960 doğumlu, 569*****884 TCKN'lu Atiye AKİNCİ; Maravgi kızı, 20/08/1958 doğumlu, 510*****648 TCKN'lu Ğazali PİŞKİN; Maravgi oğlu, 30/08/1966 doğumlu, 401*****260 TCKN'lu Habip AKİNCİ; Maravgi kızı, 03/01/1936 doğumlu, 569*****374 TCKN'lu Gerbi AKİNCİ;Gevriyi oğlu,18/08/1974 doğumlu, 569*****022 TCKN'lu Ercan AKİNCİ; Gevriyi oğlu, 20/12/1972 doğumlu, 569*****804 TCKN'lu Yılmaz AKİNCİ; Gevriyi kızı, 17/08/1964 doğumlu, 458*****262 TCKN'lu Yıldız NERGİZ; Gevriyi kızı, 20/10/1969 doğumlu, 569*****676 TCKN'lu Hana AKİNCİ; Gevriyi oğlu, 02/02/1966 doğumlu, 569*****512 TCKN'lu Besim AKİNCİ; Gevriyi oğlu, 13/05/1962 doğumlu, 569*****002 TCKN'lu Aydın AKİNCİ; Gevriyi oğlu, 01/01/1959 doğumlu, 569*****948 TCKN'lu İsa AKİNCİ; Savmi kızı, 07/09/1947, 130*****456 TCKN'lu Seydi AYYILDIZ; Savmi kızı, 16/09/1964 doğumlu, 569*****720 TCKN'lu, Hatune AKİNCİ; Denho kızı, 03/01/1954 doğumlu, 376*****522 TCKN'lu Hatune ZEYREK; Denho kızı, 01/10/1958 doğumlu, 118*****586 TCKN'lu Zekiye BOZAN; Denho oğlu, 01/10/1958 doğumlu, 118*****422 TCKN'lu Samoel BOZAN; Denho kızı, 01/01/1966 doğumlu, 360*****738 TCKN'lu Yıldız ÖZ; Denho oğlu, 20/10/1969 doğumlu, 118*****878 TCKN'lu Ferit BOZAN; Hanne kızı, 01/01/1952 doğumlu, 523*****640 TCKN'lu Hanımı ÖZTAŞ; Hanne kızı, 02/03/1960 doğumlu, 290*****788 TCKN'lu Garibe TANYELİ; Hanne oğlu, 16/08/1966 doğumlu, 136*****666 TCKN'lu Haydar DOĞDU; Denho oğlu, 01/01/1930 doğumlu, 121*****166 TCKN'lu Hanna KAPLAN; Savmi kızı ,01/01/1942 doğumlu, 197*****760 TCKN'lu Meyremi KAHRAMAN, Barsum kızı 01/07/1929 doğumlu, 136*****998 TCKN'lu Hati YALÇİN; Musa oğlu, 21/09/1951 doğumlu, 136*****498 TCKN'lu Behho YALÇİN; Musa oğlu, 01/04/1959 doğumlu, 135*****940 TCKN'lu Melek YALÇİN; Musa kızı, 10/01/1961 doğumlu, 135*****094 TCKN'lu Mecide YALÇİN; Abdo kızı, 16/09/1965 doğumlu, 119*****410 TCKN'lu Feride DEMİR; Habip oğlu, 01/01/1938 doğumlu, 137*****050 TCKN'lu Maravgi DOĞDU; Davut oğlu, 01/07/1920 doğumlu, 147*****266 TCKN'lu Hamri ASLAN; Sallu oğlu, 12/10/1931 doğumlu, 139*****142 TCKN'lu Mekkö ÖZMEN; Nuri oğlu, 01/09/1993 doğumlu, 122*****500 TCKN'lu Gelli KAPLAN; Mekkö oğlu, 01/07/1899 doğumlu, 139*****088 TCKN'lu Tüme ÖZMEN; Behho oğlu, 01/01/1936 doğumlu, 122*****174 TCKN'lu Hannu YALÇIN; Hanne kızı, 18/02/1973 doğumlu, 136*****002 TCKN'lu Hazmi DOĞDU'ya ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf edilmediğinde hüküm kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/05/2024