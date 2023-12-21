Yayınlanma: 21 Aralık 2023

T.C. MARMARİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2022/192 Esas

DAVALI: DURUKAL TAŞ -T.C.Kimlik No: 31211282572

Davacı, EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, DURUKAL TAŞ, NİHAT TAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Davacı tarafından, Davalı Nihat TAŞ maliki bulunduğu, Samsun İli, Atakum İlçesi, Alanlı Mevkii, Alanlı Mahallesi, 1511 Ada, 6 Parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmazda bulunan 1/5 hissenin, 13/08/2015 tarihinde 15713 yevmiye sayılı işlemle davalı Durukal TAŞ'a devredilen taşınmaz hissesine ilişkin tasarrufun iptali talebi ile işbu dava açılmış olup,

Davalı DURUKAL TAŞ -T.C.Kimlik No: 31211282572'ın tüm aramalara rağmen tebligata yeterli adresibulunamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HMK’nun 122. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde davalınıncevap dilekçesi vermesi,dilekçenin HMK’nun 129. maddesine uygunşekilde düzenlenmesi, savunmanın dayanağı olan vakaların ve bunların her birinin hangi delille ispat edileceğinin gösterilmesi ve cevap dilekçesinin karşı tarafa tebliğ ettirilmesi ve asgari 50 TL gider avansını yatırması, aksi taktirdedava dilekçesinin kendisine ilan yoluylatebligat yapılmış sayılacağı hususu İLAN olunur.27/11/2023